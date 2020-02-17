Darbettiği kişinin ölümüne neden olan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

17.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:34

Antalya'da aracına bindiği aşçıyı darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yasin Turgut, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın maktule karşı "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yasin Turgut'a "ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçuna takdir, tahrik ve iyi hal indirimlerini uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 Mayıs 2019'da garsonluk yapan Yasin Turgut ile aracına bindiği aşçı Cafer Çağımnı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Turgut'un darbettiği Çağımnı tedaviye alındığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yakalanan Turgut, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA