Darbettiği 83 yaşındaki kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayarak ormana bıraktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde darbettiği kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayarak ormana bıraktığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde darbettiği kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayarak ormana bıraktığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İlçedeki ormanlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, darbedilmiş bir kişi gördü.

Ağzı ve gözleri kapalı, elleri ve ayakları bağlı olan 83 yaşındaki kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı adamın ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler