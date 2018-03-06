Darbeler, Fetö ve 15 Temmuz" Paneli

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, "28 Şubat'ın içerisindeki asıl kirli el FETÖ'ydü ve münafık olan bir eldi." dedi.

Alkış, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Darbeler, FETÖ ve 15 Temmuz" panelinde yaptığı konuşmada, iktidarları getiren ve götürenin halkın iradesi olduğunu söyledi.

Din ve imanla ilgili işlerde samimi ve açık olunması gerektiğine işaret eden Alkış, FETÖ'nün gizli ve saklı şekilde yaparak örgütlendiğini belirtti. Alkış, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en büyük mağdurları yine bu sürecin içerisinden iyi dersler çıkarırlarsa bir kez daha bu ülkede ne 28 Şubat, ne 15 Temmuz, ne de FETÖ gibi din bezirganlığı, merdiven altı din istismarlığı yapanlara aldanarak, ülkelerini başka ellere bırakmazlar. 28 Şubat'ın içerisindeki asıl kirli el FETÖ'ydü ve münafık olan bir eldi. Üniversiteden pek çok kendi sınıf arkadaşım başörtülerini çıkarma sebebini güya hocadan aldıkları talimatla açıp, bir sürü insanın mücadele ruhunu kırmışlardır."

Türkiye'de bir şeylerin değiştiğine inandığını ifade eden Alkış, "Konuştuklarımızın hepsi eski Türkiye'ye aitti yeni Türkiye'de artık o günlerin tekrarının olacağına inanmıyorum. Çünkü bilinçlenen bir toplum var. O süreçlerin mağdurları da buna hiçbir zaman müsaade etmemeleri gerekiyor." diye konuştu.

-"FETÖ profesyonel bir istihbarat örgütüydü"

Gazeteci Kemal Gümüş de Türkiye'de FETÖ tarafından milyonlarca insanın dinlendiğini, bunun adli bir soruşturma çerçevesinde yapılmadığını, tamamen istihbarat elde etme amacıyla yapıldığını belirtti.

FETÖ'nün diğer devletlerin istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu karşılıklı menfaate dayalı yapılıyordu ama asıl kullanılan FETÖ'dür. FETÖ havalimanlarından hiçbir şekilde resmi kayıtlara girmeyecek tarzda insan, para ve kadın kaçırabiliyordu. Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya, Güney Afrika'ya gittiğini, bir kaç ay kaldığını ancak bunun kayıtlarda olmadığını kendisi itiraf etti. FETÖ profesyonel bir istihbarat örgütüydü."