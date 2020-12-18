Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
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Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek

18.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:52
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek

ANTALYA'da tarım işçiliği yapan Altın Erdoğan (60), 15 kişilik araca 30 kişinin maskesiz bindirilmesine tepki gösterince iddiaya göre, işveren S.A. ve eşi H.A. tarafından darbedildi.

ANTALYA'da tarım işçiliği yapan Altın Erdoğan (60), 15 kişilik araca 30 kişinin maskesiz bindirilmesine tepki gösterince iddiaya göre, işveren S.A. ve eşi H.A. tarafından darbedildi. Darbın ardından sol gözündeki görme yetisini kaybeden Erdoğan'a destek için Antalya Kadın Platformu basın açıklaması düzenledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ve 6 yıldır Serik ilçesinde nar toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Altın Erdoğan, yanında çalıştığı 'çavuş' olarak adlandırılan S.A., S.A.'nın eşi H.A. ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, suç duyurusunda sağ gözünün görmediğini, uğradığı şiddet nedeniyle sol gözünü de kaybettiğini belirtti.

Antalya Kadın Platformu darp nedeniyle gözünü kaybeden Altın Erdoğan'a destek için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya platform üyesi kadınlar, Altın Erdoğan ve avukatı Bilge Yılmaz da katıldı. Açıklama öncesinde polisler ile açıklamaya gelen kadınlar arasında kısa süreli tartışma çıktı.Platform adına basın açıklamasını yapan Devrim Mol, Altın Erdoğan'ı darbeden kişilere ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Mol, "Geçen günlerde Antalya'da tarım işçisi bir kadın işverenin saldırınsa uğradı ve gözümü kaybetti. Tarım işçisi Altın Erdoğan, pandemi koşullarını dikkate almadan servis aracına kapasitenin iki katı işçinin doldurulmasına itiraz ettiği ve fotoğraf çektiği için akşam iş bitiminde işverenin saldırısına maruz kaldı ve bir gözü yüzde 90 oranında görme yetisini kaybetti. Her ne sebeple olursa olsun şiddete maruz kalan Altın Erdoğan'ın yanındayız. Sorumlular tespit edilip, gerekli cezalar verilene kadar olayın takipçisi olacağız" dedi.

Erdoğan'ın avukatı Bilge Yılmaz ise müvekkili Erdoğan'ın kadınların yanında olduğunu gördüğü için çok mutlu olduğunu ve davanın takipçisi olduklarını söyledi.


Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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