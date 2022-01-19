Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında

FATİH, İSTANBUL (AA) - Konya'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Özçiftçi, Yaşar Karadeniz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karadeniz savunmasında, olay günü birlikte vakit geçirdikleri sevgilisi Ayşenur E'nin sonra kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

Tartışmanın kapı önüne taşındığını, sesler üzerine yan daireden çıkan Orhan Çumralıgil'in kendisine yumruk attığını belirten Karadeniz, "Daha sonra kendimi kaybettim, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Karadeniz, beraatini istedi.

Maktul Orhan Çumralıgil'in annesi Emine Çumralıgil ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, "Torunum her gün babasını soruyor. 'Babam gelsin' diye ağlıyor. Bu şahıslar bir çocuğu yetim bıraktı." dedi.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile kadına yardım etmek isteyen Dündar Kömürcü (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar Kömürcü ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.