Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3)

SALDIRGAN GÖZALTINDAAntalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.