Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3)
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel
SALDIRGAN GÖZALTINDAAntalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.Barış Aytar, akşam saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde kendisini bıçakla tehdit eden kişiyi görünce polisi aradı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, B.A. olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına alıp Meydan Polis Merkezi'ne götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN