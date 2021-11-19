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Darbedildi, zorla araca bindirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Darbedildi, zorla araca bindirildi

SULTANGAZİ'de 1 kişi, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi.

SULTANGAZİ'de 1 kişi, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Zorla araca bindirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi, hakarete maruz kaldı. Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi. Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.


- İstanbul
Darbedildi, zorla araca bindirildi

Darbedildi, zorla araca bindirildi

Darbedildi, zorla araca bindirildi

Darbedildi, zorla araca bindirildi

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