15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Yayınlandı! Hainler, Masum Vatandaşları Böyle Şehit Etmiş

EDİRNELİ İYERCİ MAKSUT:

onların hepside makarnacı kömürcü benim gözümde bir düşünün bu işte bir iş vardiye sonucunda şehitler aldı paralarını gazilerede aylık yanana sönenedezaraları karşılandı sonuç oğlan yedi koyunu çoban gitti oyuna derler ata sözü büyüklerimizin deyimi niy istanbul ayaklandı niy orda çok masum öldü bunu sorgulayın kafanızda fetö denilen alçak /1953 ten beri içimizde yapılanmış bundada gelmiş geçmiş başbakanlarında görmeyişi ayrı mevzu bu bilende paketlemedi göz yumdu 15 yaşadık