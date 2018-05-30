15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Yayınlandı! Hainler, Masum Vatandaşları Böyle Şehit Etmiş
15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi engellemek için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına gelen vatandaşların şehit edilme ve yaralanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeyi engellemek için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına gelen vatandaşların şehit edilme ve yaralanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
TÜRK BAYRAKLI VATANDAŞLARA ATEŞ ETTİLER
Darbecilerin ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşları gözünü kırpmadan vurmaları anbean kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETMİŞ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 243 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. O gece karargahta kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, dava dosyasına girdi. Darbecilerin o gece yaptıklarını tek tek gözler önüne seren görüntüler, gözü dönmüş darbecilerin vatandaşları şehit ettiği ve yaraladığı anları anbean kaydetti.
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darbe başarılı olamadı diye yas tutan satılmışlar varCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanları böyle silahlı askerlerin karşısına çıkarmak ne kadar mantıklı idi ?Cevap Yaz 1 Yayından KaldırEDİRNELİ İYERCİ MAKSUT: onların hepside makarnacı kömürcü benim gözümde bir düşünün bu işte bir iş vardiye sonucunda şehitler aldı paralarını gazilerede aylık yanana sönenedezaraları karşılandı sonuç oğlan yedi koyunu çoban gitti oyuna derler ata sözü büyüklerimizin deyimi niy istanbul ayaklandı niy orda çok masum öldü bunu sorgulayın kafanızda fetö denilen alçak /1953 ten beri içimizde yapılanmış bundada gelmiş geçmiş başbakanlarında görmeyişi ayrı mevzu bu bilende paketlemedi göz yumdu 15 yaşadıkYayından Kaldır
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MİLLETİN ACILARINI DUYGULARINI DİNİ İNANÇLARINI CAMİLERİ KULLANARAK KENDİLERİNİ ACINDIRIYORLAR BUNLAR ARTIK YEMEZ TAMAM DEDİKYA YETER ARTIK DİNLEN SORDUN BİZDE SÖYLEDİK TAAMAAMMMMCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Darbe olmadığına üzülen zavallılar seçim malzemesi yapılıyor bahanesiyle kinini kusuyor. Bu insanlar için Erdoğan gitsin de iç savaş çıksın ona bile istiyorlar. Etrafımız hain yaratıklarla dolu maalesef.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır