Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya...

Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya konuştu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan...

Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya...
16.07.2020 04:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:07

Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya konuştu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Önder, Bu tür darbelerin teşebbüs edenlerin kendileri, destekçileri kim varsa rabbim hepsinin bin bir belasını versin. Onlara iki cihanda da gün yüzü göstermesin" dedi.
Darbecilerin şehit ettiği isimlerden biri de Serhat Önder'di. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünden canlı yayın yaparken darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Serhat Önder, UETD Nürnberg'in kurucusuydu.15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder Demirören Haber Ajansı'na konuştu.
"RABBİM DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
'251 şehidimiz gibi ve milyonlar gibi insanlar gibi abim şehit Serhat Önder de eşiyle çocuklarıyla sokağa çıkıp, ona Genelkurmay Başkanlığı önünde şehadet şerbeti içmek nasip oldu" diye konuşan Önder, "Arkada kalan yeğenlerim Hilal ve Aytuğu ve yengem Canan, onlar Türkiye'de hayatlarını iadem ettiriyorlar. Devletimiz onlara olabildiğince sahip çıkıyor tüm şehit ailelerine olduğu gibi. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.
" ALLAH HAİNLERE İKİ CİHANDA DA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN?
Hain darbe girşiminde kardeşini kaybeden Gökhan Önder, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Biz de her zaman dualarımızla, maddi manevi elimizden ne geliyorsa her zaman onların yanındayız. Rabbim kimselere böyle acılar yaşatmasın. Kimseyi eşsiz, anasız, babasız, evlatsız bırakmasın kimseyi vatansız bırakmasın. Biz anasız, babasız, eşsiz, abisiz, kardeşsiz yaşayabiliriz belki ama vatansız asla yaşayamayız. Rabbim bizleri vatansız koymasın, ezanlarımızı dindirmesin. Bu mübarek kutsal vatanımızda yaşamayı ve ölmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bir 15 Temmuz'un daha sene-i devriyesini yaşamaktayız. Dinmeyen hergün hergün tazelenen acıların tekrardan gün yüzüne çıkıp, duygu seli yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Rabbim o gece sokaklara çıkan insanlardan şehadet şerbetini içmek için evlerden vedalaşıp, helalleşip dışarıya çıkan insanlardan gani gani razı olsun. Şehadet şerbetini içenleri cennetiyle müjdelesin. Onları efendimize komşu eylesin. Bizlere de tekrar böyle acılar yaşatmasın, göstermesin. O gece cumhuriyet tarihimizin en karanlık gecesini yaşayıp, aydınlık bir sabaha çıktık onların sayesinde. Rabbim, başımızdan hem liderimiz, önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de bu aziz milletimizi eksik etmesin. Rabbim her zaman dualarını daim kılsın. Bu tür darbelerin teşebbüs edenlerin kendileri, destekçileri kim varsa rabbim hepsinin bin bir belasını versin. Allah onlara iki cihanda da gün yüzü göstermesin.?

- N

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aybüke Pusat Serdar Ortaç Tuvana Türkay
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Ali Palabıyık Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 04:10:22. #1.14#
title