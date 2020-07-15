Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya konuştu.
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Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Darbecilerin öldürdüğü demokrasi şehidi Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi DHA'ya konuştu.
15.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:21

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Önder, Bu tür darbelerin teşebbüs edenlerin kendileri, destekçileri kim varsa rabbim hepsinin bin bir belasını versin. Onlara iki cihanda da gün yüzü göstermesin" dedi.

Darbecilerin şehit ettiği isimlerden biri de Serhat Önder'di. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünden canlı yayın yaparken darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Serhat Önder, UETD Nürnberg'in kurucusuydu.15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olan Serhat Önder'in Almanya'daki kardeşi Gökhan Önder Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

"RABBİM DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

"251 şehidimiz gibi ve milyonlar gibi insanlar gibi abim şehit Serhat Önder de eşiyle çocuklarıyla sokağa çıkıp, ona Genelkurmay Başkanlığı önünde şehadet şerbeti içmek nasip oldu" diye konuşan Önder, "Arkada kalan yeğenlerim Hilal ve Aytuğu ve yengem Canan, onlar Türkiye'de hayatlarını iadem ettiriyorlar. Devletimiz onlara olabildiğince sahip çıkıyor tüm şehit ailelerine olduğu gibi. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

" ALLAH HAİNLERE İKİ CİHANDA DA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN"

Hain darbe girşiminde kardeşini kaybeden Gökhan Önder, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:  Biz de her zaman dualarımızla, maddi manevi elimizden ne geliyorsa her zaman onların yanındayız. Rabbim kimselere böyle acılar yaşatmasın. Kimseyi eşsiz, anasız, babasız, evlatsız bırakmasın kimseyi vatansız bırakmasın. Biz anasız, babasız, eşsiz, abisiz, kardeşsiz yaşayabiliriz belki ama vatansız asla yaşayamayız. Rabbim bizleri vatansız koymasın, ezanlarımızı dindirmesin. Bu mübarek kutsal vatanımızda yaşamayı ve ölmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bir 15 Temmuz'un daha sene-i devriyesini yaşamaktayız. Dinmeyen hergün hergün tazelenen acıların tekrardan gün yüzüne çıkıp, duygu seli yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Rabbim o gece sokaklara çıkan insanlardan şehadet şerbetini içmek için evlerden vedalaşıp, helalleşip dışarıya çıkan insanlardan gani gani razı olsun. Şehadet şerbetini içenleri cennetiyle müjdelesin. Onları efendimize komşu eylesin. Bizlere de tekrar böyle acılar yaşatmasın, göstermesin. O gece cumhuriyet tarihimizin en karanlık gecesini yaşayıp, aydınlık bir sabaha çıktık onların sayesinde. Rabbim, başımızdan hem liderimiz, önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de bu aziz milletimizi eksik etmesin. Rabbim her zaman dualarını daim kılsın. Bu tür darbelerin teşebbüs edenlerin kendileri, destekçileri kim varsa rabbim hepsinin bin bir belasını versin. Allah onlara iki cihanda da gün yüzü göstermesin."

Kaynak: DHA

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