Darbeci Subaylar Erlere "Babanızı Görseniz Vurun" Talimatı Vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

15 Temmuzda vatani görevini yapan Recep K, saat 22.00 civarında koğuştaki askerlerin aniden içtimaya çağrıldığını, içtima sırasında yanına gelen bir albayın kendisine Anadolu Toplantı Salonu'nda nöbet tutması emri verdiğini, kamuflajlı bir askerin ise silah verdiğini anlattı.

İçtima alanında rütbeli bir askerin, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Komuta bende." diye bağırdığını duyduğunu belirten Recep K, bazı askerlerin ise bir yerlere gitmek için görevlendirildiğini gördüğünü söyledi.

Recep K, toplantı salonunda takım elbiseli iki kişinin ve birkaç askerin tutulduğunu fark ettiğini ve burada uzun süre nöbet tuttuğunu, sonra koğuşa geçmesi emrinin verildiğini kaydetti.

Tanık Berat Y, darbe girişimi sırasında vatani görevini yaptığını, rutin gereği saat 22.00 civarında Kara Kuvvetleri Komutanı'nın birliğe girişinde güvenliği sağlamak için bahçeye indiğini, bu sırada Ramazan isimli bir teğmenin yanlarına gelerek telsiz istediğini ve tatbikat olduğunu söylediğini dile getirdi.

İçtima emri verildikten sonra 4 er ve bir başçavuşla Genelkurmay Başkanlığı'na gitmek üzere yola çıkma emri aldılarını ifade eden Berat Y, polislerin Genelkurmayda aracı durdurduğunu, ardından birliğe geri döndüklerini ve nizamiye girişinde yarım saat bekletildiklerini anlattı.

Berat Y, birliğe girdikten sonra ani müdahale timi olarak 3 numaralı nizamiyeye, ardından 1 numaralı nizamiyeye gittiklerini ve karşılarına çıkan ismini bilmediği bir binbaşının, "İçeriye giren kimi görürseniz ateş edin. Birliğe babanızın ya da polisin girdiğini de görseniz vurun." diye emir verdiğini dile getirdi.

Emri dinlemeyip gelenlere ateş etmeme kararı aldığını ve bölgeden uzaklaştığını anlatan Berat Y, sabaha kadar bu şekilde beklediğini belirtti.

Darbe girişimi sırasında askerlik görevini yapan tanık Hilmi Ç, 15 Temmuzda saat 22.30 sularında koğuşa gelen bir askerin "Genelkurmay'da bomba alarmı verildi." dediğini, askerlerin koşarak dışarıya çıktığını, ardından birlikteki tüm askerlere içtimaya inme emri verildiğini anlattı.

"Özbek Garajı" mevkisinde ismini bilmediği rütbeli bir askerin, "Grup komutanınız değişti. Artık tüm yetki, komuta bende." dediğini, askerlerin bir kısmının rütbeli askerler tarafından görevlendirildiğini ifade eden Hilmi Ç, koğuşa gitmesine izin verildiğini, orada uyuduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bombayla uyandığını belirtti.

Hilmi Ç, sabaha karşı birlikteki karmaşanın sona erdiğini ve yaşadıklarını yetkililere anlattığını söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.