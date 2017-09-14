Darbeci sanıklar duruşmaya gülerek geldi



KOCAELİ - Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıkların duruşmaya gülerek gelmesi dikkat çekti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Gölcük Donanma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 92 sanıklı davada yargılanan sanıklar duruşmaya gülerek geldi. Duruşma salonu önünde bekleyen sanık yakınlarının da, aynı şekilde sanıklarla gülerek karşılık vermesi dikkat çekti.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda, sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın bir numaralı şüphelisi örgütün elebaşısı Fetullah Gülen olurken, sanıklar arasında ise Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer alıyor.