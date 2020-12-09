Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı
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Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı

09.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:07
Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen eski korgeneral İlhan Talu'nun emir subayı Hayati İren hakkında, "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen eski korgeneral İlhan Talu'nun emir subayı Hayati İren hakkında, "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 12 Kasım'da tutuklanan İren'in soruşturması tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turgay'ın hazırladığı iddianamede, İren'in FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Hakkında FETÖ'den işlem yapılan bazı isimlerle para transferlerinin olduğu aktarılan İren'in, Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

İfadesinde, sabit telefonlardan kendisini arayanların birlikte görev yaptığı askerler olduğunu iddia eden İren, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu.

İren, FETÖ'den işlem gören kişilere gönderdiği paraların ise basit borç alışverişi olduğunu ileri sürdü.

İren'in örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hayati İren, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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