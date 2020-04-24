Darbeci General Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 3 ölü Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a roketli saldırı düzenlerken, yapılan saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdiğini aktarırken, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Ocak ayından bu yana Trablus'ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybederken, yüzlercesi ise yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA