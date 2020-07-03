Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için "operasyonel hat" kullanmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için "operasyonel hat" kullanmış

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in örgüt tarafından verilen ve başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak...

Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için
03.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:01

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in örgüt tarafından verilen ve başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı bildirildi.

"Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen tutuklu Bilgin hakkında yazılan 37 sayfalık gerekçeli kararda FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, eski binbaşı Bilgin'in örgütsel bağı kuvvetlendirmek, korumak ve sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla FETÖ'nün "öğretmen" statüsündeki sivil imamıyla "operasyonel hat" üzerinden haberleştiği belirtildi.

Sanığın, örgütün askeri mahrem yapılanmasında jandarma personeli subaylardan sorumlu "öğretmen" statüsündeki örgüt imamı E.Ç. ve Y.D. adına kayıtlı telefon hattıyla irtibat kurduğu anlatılan kararda, Bilgin'in FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığının teknik verilerle belirlendiği bildirildi.

Kararda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan GSM hatlarına ait HTS inceleme raporuna göre Y.D. adına kayıtlı "operasyonel hat" ile sanık Hasan Bilgin'in 2011 yılından itibaren örgütsel iletişime başladığı, günlük hayatta kullandığı GSM hattı ile Y.D. adına kayıtlı "operasyonel hat"tın ortak noktalardan baz istasyonu sinyali verdiği ifade edildi.

Ayrıca, sivil imam E.Ç'nin, kamuoyunda "MİT tırları soruşturması" olarak bilinen dosyada "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski jandarma istihbarat yüzbaşı H.G'den de sorumlu olduğu bilgisi de kararda yer aldı.

"Kullanmadım" dediği ByLock telefonunda tespit edildi

Gerekçeli kararda ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil niteliğinde olduğu, örgütün gizli haberleşme programını kullanmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli delil görüldüğü belirtildi.

Sanık Hasan Bilgin'in yargılama safhasında inkar edip "Kullanmadım" demesine karşın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kendi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden 14 Ekim 2014 tarihinden itibaren kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Adana'da görülen Şırnak'taki darbe girişimi davasında Eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in, "cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına hükmedilmişti.

Sanık, yargılama aşamasındaki beyanlarında gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve "operasyonel hat" üzerinden görüşmeler yapmadığını savunmuş, "Ben 13 Temmuz'da tüm teçhizatımı tayinim nedeniyle askeri birliğe teslim ettim. Darbe girişiminden haberim yoktur. Ayrıca, MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulması olayıyla da bir bağlantım yoktur. 'Operasyonel hat' ve ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cenk Eren Cem Yılmaz
Spor Ali Koç İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Şiddet Temmuz Myanmar
Şu an buradasınız: Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için "operasyonel hat" kullanmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:04:49. #1.15#
title