Darbe yapmak için Venezuela'ya girenlerden yakalananların sayısı 23'e çıktı
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Darbe yapmak için Venezuela'ya girenlerden yakalananların sayısı 23'e çıktı

Darbe yapmak için Venezuela'ya girenlerden yakalananların sayısı 23'e çıktı
07.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:30

BUENOS Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3 Mayıs'tan bu yana ülkeye silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla gelen 23 kişinin yakalandığını açıkladı.

BUENOS Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3 Mayıs'tan bu yana ülkeye silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla gelen 23 kişinin yakalandığını açıkladı.

Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye sızmaya çalışırken yakalananların operasyonu yalnız yapmadığını, bu kişileri dışarıdan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, içeriden muhalif lider Juan Guaido öncülüğündeki sağ kesimin desteklediğini öne sürdü.

Rodriguez, "3 Mayıs'tan bu yana ülkeye deniz yoluyla gelen 23 teröristi yakaladık." ifadesini kullandı.

"Amacımız Maduro'yu öldürmekti sanırım"

Rodriguez, yakalananlardan ABD'li eski asker Erin Barry'nin sorgu sırasında çekilen videosunu izletti.

Barry, sorgu sırasında amacının sorulması üzerine, "Belirli görevleri tamamlamak ve sanırım (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'yu öldürmek" şeklinde cevap veriyor.

Rodriguez'in gösterdiği diğer bir sorgu videosunda Barry, "Hedefimiz, Askeri Karşı İstihbarat Merkezi, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi, (Devlet Başkanlığı Sarayı) Miraflores ve havaalanı kontrol kulesi" ifadesini kullanıyor.

Ülkesine karşı hazırlanan operasyonun arkasında ABD ve Guaido'nun olduğunu vurgulayan Rodriguez, ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) üzerinden Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarıyla operasyonu planladığını ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı

ABD'li askerler sorguda Venezuela'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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