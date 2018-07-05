Darbe Sanığı Pilot Kontörlü Telefonlardan 64 Kez Aranmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde helikopter pilotu olarak görev yapan eski üsteğmen Abdülsamed Kara, 15 Temmuz'da izinli olduğu için memleketine doğru yola çıkmak üzereyken filo komutanı Alparslan Şahin'in kendisini aradığını beyan etti.

Garnizon terk iznini iptal edip filoya döndüğünü anlatan Kara, Üs komutanın Yalova'da bir görev olduğunu ancak yazılı olmadığından içeriğinin gidilen yere bildirileceğini söylediğini ileri sürdü.

Kara, Konya'dan saat 18.00 sıralarında kuleden kalkış izni alarak Yalova'ya uçuş gerçekleştirdiklerini ve kendisinin bu uçuşta yardımcı pilot olarak görev yaptığını belirtti.

Yalova Meydan Komutanlığı'na saat 19.30 sıralarında iniş yaptıklarını ifade eden Kara savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yalova Meydan Komutanlığında bizi Kenan Comart binbaşı karşıladı. Ardından brifing yapmak için 5. Filo'da toplandık. Brifingde terör saldırısı ihtimali olduğu konuşuldu. Daha sonra odada bulunan Fatih Özcan'ın emriyle saat 22.00 civarı iki helikopter kalkış yaptık.

Kalkıştan sonra Samandıra'dan komandoları alıp Fenerbahçe Orduevine, oradan da Moda Düğün Salonunun otoparkına ilk helikopter olarak iniş yaptık. Bir süre sonra yakıt ikmali için Atatürk Havalimanı'na indik."

Kara, daha sonra Hava Harp Okuluna gittiklerini, orada saat 06.30'a kadar uyuduğunu, daha sonra verilen emir üzerine Akıncı Üssü'ne geçtiklerini belirtti.

Akıncı Üssü'nde bir müddet kaldıktan sonra emniyet güçlerine teslim olduğunu ifade eden Kara, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Kara, çapraz sorgusu sırasında kardeşinin telefonunda "ByLock" bulunduğuna dair bilgisi olup olmadığı yönünde sorulan soruya cevap vermedi

- Mahrem imamlarla irtibat kontörlü hattan

Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Mehmet Yurdakul hakkındaki ek iddianamelerin dava dosyasıyla birleştiğini ve bu kapsamda Yurdakul'un savunmasını alacaklarını bildirdi.

Başkan Giray, mahkemeye gelen ek iddianameye göre sanık Yurdakul'un Diyarbakır'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığını bildirdi.

Sanığın Diyarbakır Kayapınar Mahallesi'nde ikamet ettiği 20 Haziran 2013 tarihinden başlamak üzere Abdullah Ç. adına kayıtlı kontörlü hattan 22 defa, Ekrem E. adına kayıtlı hattan 42 defa arandığını belirten Başkan Giray, sanık Yurdakul'a savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı tespit edilen eski pilot üsteğmen Yurdakul, iddiaları kabul etmediğini belirterek savunma yapacağını belirtti.

Sanık Mehmet Yurdakul, Diyarbakır'da görev yaparken örgütün sivil imamları tarafından ankesörlü telefondan arandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Geçmiş tarihler olduğundan net hatırlamıyorum. Kargo gelmiştir. Adam arıyor 'kargonuz var' gelin, alın diye. Mahrem imamla ben ne konuşmuşum? Hangi eylemi gerçekleştirmişim? Aranan görüşmeleri hatırlamadığımdan bu iddialara bir şey demiyorum. 2012'den 2016'ya kadar Diyarbakır'da kaldım ama kimseyle örgüt bağlamında konuşma yapmadım."

Yurdakul hakkında iddianamede yer alan değerlendirmede, zanlının darbe teşebbüsünün yaşandığı gece saat 00.56'da ASLAN-41 numara kodunu kullanan F-16 uc¸agˆından pilot İlhami Aygu¨l ile Ankara İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ binasına 2 GBU-10 bombası attıgˆı, Ankara u¨zerinde yüksek sesle alçak uçuş gerçekleştirdiği ve bombalama sonucunda iki kişinin şehit edilmesi, 39 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.