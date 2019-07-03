"Darbe oldu görevden alındınız"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren emekli Tuğgeneral İlhan Kırtıl, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olduğunu, 2017 Yüksek Askeri Şura kararları ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldığını beyan etti.

Darbe girişimi öncesi darbeye hazırlık anlamına gelebilecek herhangi bir eylemden bilgisinin ve görgüsünün bulunmadığını aktaran Kırtıl, olay günü Genelkurmay karargahında düzenlenen terörle mücadele kapsamlı bir toplantıya katıldığını anlattı.

Toplantı devam ederken Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne (SKKHM) gitmesinin emredildiğini, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emriyle hava araçlarına uçuş yasağı getirildiğini bildiren Kırtıl, ifadesini şu sözlerle sürdürdü:

"Saat 18.55 civarında SKKHM'ye gitmem söylendi. Benim çıkışımdan 15-20 dakika sonra da toplantı sona erdirilmiş. Bir operasyon planlaması kapsamında çalışıyorduk. SKKHM'ye gittiğimde mesaideki arkadaşlarımıza ne olduğunu sordum, Genelkurmay Başkanı'nın hava araçlarının indirilmesi yönünde talimat verdiğini söylediler. Akar'ı aradım, emrini sordum, hava araçlarının indirilmesini söyledi ve 'Bu emri niye veriyorum bir düşünün.' dedi. Ben de başta Hava Kuvvetleri olmak üzere verilen emri gerekli yerlere ilettim. Bu işlem aşağı yukarı 20.00-20.15 sularında gerçekleşti. Dolayısıyla herhangi bir uçak kalmamıştı."

"Darbe oldu komutanım sizin haberiniz yok mu"

Emekli Tuğgeneral Kırtıl, hava araçlarının indirilmesinden sonra evine gittiğini, bir F-16'nın uçuş yaptığından haberdar olduğunu ve televizyonda da boğaz köprüsü üzerinde tankları gördüğünü dile getirdi. Bu saatlerde darbe girişiminden habersiz olduğunu aktaran Kırtıl, Kara Kuvvetleri karargahını aradığını ve sanıklarından eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Boduroğlu'nun kendisine darbe yapıldığını ve görevden alındığını söylediğini ifade eden Kırtıl, şu sözleri kullandı:

"Saat 22.00 sularında Ankara şehir merkezinde bir F-16'nın uçuş yaptığı bilgisi geldi. Bunun üzerine SKKHM'yi aradım ve uçağın indirilmesinin sağlanmasını söyledim. Bu esnada televizyondan boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığını gördüm. Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni aradım. Telefona Adem Boduroğlu çıktı. Kendisine tankların köprüde ne işinin olduğunu sordum. Normalde zırhlı araçları köprülerden geçirmiyoruz. Dolayısıyla çok anlamlı değildi, bilgimiz dışında bir faaliyet var. 'Bunu derhal çekin.' demek için aradım. Boduroğlu, 'Biz görevimizin başındayız, merak edilecek bir şey yok, durumu takip ediyoruz' dedi. Ben bunun mümkün olmayacağını, tankın derhal çekilmesi konusunda emir verdim. 'Darbe oldu komutanım sizin haberiniz yok mu?' dedi. Sonrasında bana, 'Siz görevden alındınız, Kara Kuvvetleri emrine alındınız, bir kaç gün dinleneceksiniz, çok yoruldunuz siz komutanım. Sizinle ilgili daha sonra karar verilir.' dedi."

Görüşmeyi inkar etti

Kırtıl, gecenin ilerleyen saatlerinde hem Genelkurmay SKKHM'den hem de Kara Kuvvetlerinden telefonlara cevap verilmediğini kaydetti.

Tanık beyanının ardından söz alan sanık eski tuğgeneral Boduroğlu, Kırtıl ile görüşme yapmadıklarını, belirtilen saatlerde Harekat Merkezinde olmadığını iddia etti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA