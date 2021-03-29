Darbe mi oluyor? Darbe mi oluyor 2021?

Darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü bu pazartesi dolacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişimini halk ve devlet birlikte geri püskürtmüştü. Darbe mi oluyor? Darbe mi oluyor 2021? 15 Temmuz'da neler yaşandı?

Darbe teşebbüsünün üçüncü sene-i devriyesi bu pazartesi günü dolacak. Hain darbe girişiminin halk ve devletin sırt sırta vererek engellediği 15 Temmuz 2016 tarihi, Türkiye için önemli bir yer tutmaktadır. Darbe mi oluyor? Darbe mi oluyor 2021? 15 Temmuz'da neler yaşandı?

DARBE Mİ OLUYOR? DARBE Mİ OLUYOR 2021?

2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı.

15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

22.00: Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

22.10: Olağanüstü durum üzerine Başbakanlık müsteşarı başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koordinasyon merkezi kuruldu. İlk olarak meydanların halk tarafından hakimiyet altına alınması kararlaştırıldı.

23.05: Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

23.24: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde bir patlama meydana geldi.

23.30: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi.

00.13: TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkat çekilerek "Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz" denildi. Korsan bildirinin TRT'de okutulmasından bir süre sonra TÜRKSAT, TRT'nin yayınını kesti.

00.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde okunan birlik selaları ile Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki göstermeye başladı.

00.35: Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, darbe girişimini yapan askerlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve askerlerin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.

00.57: Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine askerî helikopterlerle saldırdı.

01.39: TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerlerini aldılar.

02.00: Darbe girişiminin ardından bazı askerler gözaltına alınmaya başlandı.

02.30: Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı havadan hedef aldı. Hava saldırısı sonucu 17 polis şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.

02.35: TRT'yi ele geçirmeye kalkışan 1'i rütbeli 5 asker, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

02.49: Meclise yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kuruldaki milletvekilleri Meclis sığınağına indi.

02.55: Yeniden NTV televizyon yayınına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, "Havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi, bomba yağdıranlar adeta bu terör örgütünün elemanı gibidir, devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş, şanlı Silahlı Kuvvetler bayrağı altında görev yapan hiçbir subayımıza, hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değildir." dedi.

03.00: TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

03.10: Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

04.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. Helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

05.20: Başbakan Yıldırım, resmî twitter hesabından darbe girişimi içerisinde yer alan bir generalin öldürüldüğü bilgisinin geldiğini ve aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.

06.30: Güvenlik çemberine alınan Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu'na çıkan tüm yollar kapatıldı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarınca kullanılan ve TÜRKSAT'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden askerler teslim oldu.

06.43: FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.

07.10: İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu 336 kişi gözaltına alındı.

07.50: Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.

08.36: Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.

09.32: Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu öğrenildi.

09.40: Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 200'e yakın 09:40 silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

09.44: FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda Türkiye genelinde, 90 kişinin şehit olduğu, bin 154 kişinin yaralandığı bildirildi.

09.56: Soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde silahlı FETÖ üyesi bin 563 kişi gözaltına alındı.

10.07: Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

12.57: Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'ne geldi, kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu kalkışma bastırılmıştır, toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur." dedi.

14.37: HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

15.03: Danıştay Başkanlığı'ndaki FETÖ mensubu üyelerden 5'i Danıştay Genel Kurul Salonu'nda gözaltına alındı.

15.26: FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 10 Danıştay üyesi gözaltına alındı.

18.46: Örgüt mensuplarınca darbe girişiminde kullanılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki tanklar, askeri tırlarla kışlaya çekildi.

20 02: FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan gözaltına alındı.

21.09: FETÖ'nün darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma kapsamında evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

21.19: HSYK 2. Dairesince açığa alınan adli yargıdaki hakim ve savcıların isimleri açıklandı.

21.57: FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır ceza cumhuriyet başsavcılıklarına yazı göndererek, "aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen" idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınmasını ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.