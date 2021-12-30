Darbe karşıtı 'mahrem imamları' tasfiye etmişler

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarında Ö.K.'ye 'siyasal ve askeri casusluk'tan verilen 12,5 yıl hapis cezasının gerekçesinde, örgütün mahrem yapılanmasıyla ilgili ayrıntılar yer aldı. Kararda, örgütün 2012'de MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması ile başlayan 2015'te MİT TIR'larının durulması ile son bulan bir dizi başarısız girişimin ardından, mahrem yapılanma içerisinde kökten çözüm arayışına girildiği, 'darbe' fikrinin konuşulmaya başlandığı, bu fikre karşı gelen kritik noktalardaki mahrem imamların tasfiye edilerek, yerlerine darbe yanlısı kişilerin atandığı belirtildi.

Terör örgütü yapılanmasında 30 yıl yer alan, 2019 yılana kadar 'MİT mahrem imamlığı' yapan Ö.K., 2019'da teslim olarak itirafçı oldu. Örgüte ait bildiklerini polis ve savcılık sorgusunda anlatan Ö.K., Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılandı. Teslim olup bildiklerini anlattığı için TCK'nın ilgili maddesi gereğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen Ö.K.'ye, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında serbest bırakılan sanığa verilen 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartının devamına hükmedildi.

Kararda, Pensilvanya'ya sığınan mahrem imamların, Gülen hakkında olumsuz algı oluşmaması amacıyla, bizzat Cevdet Türkyolu tarafından oradan uzaklaştırıldıkları yönünde bilgilerin olduğu da aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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