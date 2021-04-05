Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Güvenlik kaynakları, darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları, darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun İsmail Kartal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:26:29. #1.15#
title