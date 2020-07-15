Darbe girişiminin tanığı gazeteciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı
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Darbe girişiminin tanığı gazeteciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 16 tank, 25 zırhlı araç ve 11 askeri kamyonun kuşattığı Kars'ta görev yapan gazeteciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor.

Darbe girişiminin tanığı gazeteciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı
15.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:38

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 16 tank, 25 zırhlı araç ve 11 askeri kamyonun kuşattığı Kars'ta görev yapan gazeteciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor.

Hain darbe girişiminde tankların ve askeri araçların sokakları abluka altına aldığı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla hareketliliğin yaşandığı kentlerden Kars'ta, darbe girişimine tanık olan gazeteciler, aradan 4 yıl geçse de yaşananları hafızalarından silemiyor.

Kentte yerel yayın yapan Serhat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Olcay Okan Avşar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde gazetecilerle iş bölümü yaparak farklı bölgelere gittiklerini söyledi.

Tankların çıkışını çekmek için 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hafız Hakkı Paşa Kışlası önüne gittiklerini anlatan Avşar, "Tank taburunun olduğu bölgeye gittik, kışlanın hemen uzak bir noktasında kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi alıp askerlerin çıkış ve hareketliliğe ilişkin görüntü almaya başladık." dedi.

"Kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi aldılar"

Avşar, taburdaki hareketliliği çekerken cuntacıların kendilerini fark ettiğini anlatarak, "Bizi fark eden askerlerle aramızda yaklaşık 50-60 metre vardı, bize 'kimsiniz' diye seslendiler. Biz de gazeteci olduğumuzu söyledik. Bize silah doğrulttular, o an gergin bir ortam vardı, kimse neyin ne olduğunu bilmiyordu. Üzerimize tüfekler doğrultulmuştu, ellerimizi havaya kaldırdık. Kendilerine doğru yaklaşmamızı istediler, gittik. Kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi aldılar. Orada yaklaşık yarım saat açık havada da olsa gözaltı süreci yaşadık." diye konuştu.

Askerlerin kendilerini tuttuğu zaman bölgeden geçen araçları da durdurduğunu ifade eden Avşar, "Askerler araçları kontrol ediyor, kimlik soruyordu. Bizim de fotoğraf makinemiz ve kameramız elimizden alınmıştı, birileri bize 'niye buraya geldiniz' diye sorarken diğer taraftan önceden aldığımız görüntüler siliniyordu. Kimliklerimiz alındı, yaklaşık yarım saat orada tutulduk. Sonradan hücum yelekli birisi kameramızı, fotoğraf makinelerimizi teslim ederek kimliklerimizi verdi." ifadesini kullandı.

Serhat Televizyonu kameramanı Adem Alp ise Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da halkın ciddi anlamda kendilerini cuntacılara karşı siper ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dönemin İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın o gece 'hainleri kurumlarımıza, karakollara sokmayın' diyerek yaptığı anonsu unutamıyorum. Ezanlar okunduğu sırada sabah namazı esnasında vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü önünde namaz kıldıktan sonra silah sesleri yankılandı. Herkes 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı önüne koştu. O bölgede askerler, polislerin yaklaşmaması için havaya sürekli ateş açıyordu. O gün Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da büyük bir kabus, büyük bir korku hakimdi ancak Türk halkı her zaman olduğu gibi o gün de dik duruşuyla devletinin yanında oldu."

"Oradan geçtiğimde hep o gece aklıma geliyor"

15 Temmuz gecesinde yaşananların halen unutulmadığını aktaran Alp, "O gece caddelerde tanklar otomobil gibi geziyordu, çok zor ve baskılı bir süreçti. O caddelerden geçtiğimde gözümde o gece canlanıyor özellikle de kavşaklarda askeri mangaların silahlarıyla hazır şekilde beklediği, tankların manevralar yaparak halka ve emniyet personeline baskı kurduğu anlar halen gözümün önünde canlanıyor. Oradan geçtiğimde hep o gece aklıma geliyor." dedi.

Eski Kafkas Haber Ajansı muhabiri Uğur Aydın da darbecilerin 15 Temmuz gecesi kameralarına el koyduğunu belirtti.

Darbeci askerlerin kameralarındaki görüntüleri sildiğini vurgulayan Aydın, "O anları bugün gibi hatırlıyorum. Şunu çok net söyleyebilirim, 4 yıl değil, 40 yıl dahi geçse unutabileceğimiz şeyler değil. Hem üzerinde Türk askerinin şerefli üniformasını taşıyan o hain yüzleri hem o koca tankların üzerine imanıyla giden vatandaşlardaki o vatan sevgisini unutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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