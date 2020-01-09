Darbe girişiminin ilk gözaltına alınan ismine verilen ceza uygun bulundu

09.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:01

BURSA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasından sözde sıkıyönetimin komutanlarının rütbesi ile listesi çıkan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'a Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu.

FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminin gözaltına alınan ilk muvazzaf askeri olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu öne sürülen subayların rütbeleri ve isimleri çıktı. Listedeki isimler de gözaltına alınırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yurdakul Akkuş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

YURDAKUL AKKUŞ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDIBursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Akkuş, 11 Temmuz 2018 günü görülen karar duruşmasında yaptığı son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Vatan sağolsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum" dedi. Yurdakul Akkuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, aynı davada tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Çiğci'ye, eylemini, Yurdakul Akkuş'un suçuna iştirak olarak değerlendirerek 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel'e de 15'er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz'e verilen 15'er yıl hapis cezası ise iyi hal indirimiyle 12'şer yıl 6'şar aya düşürüldü. Tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk ile tutuklu sanık Duran Demir'e de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.CEZALAR UYGUN GÖRÜLDÜ

Akkuş ve diğer sanıklar, kararı Bursa Bölge Adliyesi'nde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nde yapılan yargılama sonunda ise, sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı hukuka uygun bulundu. Sanıkların, Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.

Kaynak: DHA