DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Valiler ve belediye başkanlarının görevden alınması...

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbecilerin sözde atama listesinde adı "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral İsmail Güneşer de cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, o dönem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevlendirilen ve darbe teşebbüsünün başarılı olması halinde ismi sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak belirlenen Güneşer, 15 Temmuz gecesi Hakkari'den Bolu'ya gelebilmek için her yolu denedi.

Hakkari'den Bolu'daki birlikleri arayarak Bolu ve Düzce valilerinin gözaltına alınması talimatını veren Güneşer, Hakkari'de oluşturulan kriz merkezine çağrılmasına rağmen bu emre uymayarak Bolu'ya ulaşmak istedi.

Darbe teşebbüsünün ilk saatlerinden itibaren Bolu'da bulunan alt rütbeli komutanları arayan ve darbeciler tarafından yayınlanan sıkıyönetim direktiflerine uymaları emrini veren Güneşer ayrıca emir yetkisi bulunmamasına rağmen il emniyet müdürünü de defalarca aradı.

Güneşer ile dönemin İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya arasında geçen bir konuşmaya ise dönemin Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ve o anda kriz merkezinde bulunan tüm yetkili personel de şahit oldu.

"Sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum"

Bolu Valilik makamında toplantı halinde bulunan kişilerin imzaladığı tutanakta, "Mustafa Kızılkaya'nın telefonun hoparlörünü açık hale getirdiği, herkesin telefondaki konuşmaları dinlediği bir ortamda yapılan görüşmede, Güneşer'in Mustafa Kızılkaya'ya hitaben Bolu sokaklarındaki asayiş durumunu sorması üzerine Mustafa Kızılkaya'nın 'Sokakların durumu karışık, 7-8 bin civarında insan sokaklarda ve heyecanlı bir ortam var.' demesi üzerine İsmail Güneşer'in 'Sokakları sakinleştir, insanları evlerine gönder.' ifadesinde bulunduğu, Mustafa Kızılkaya da bunun üzerine 'Sokaklar heyecanlı, bu kalabalığı evlerine göndermek zaman alır, askeri lojmanlarda bir sorun olmaması için bir ekibi oraya gönderdim.' dediği, bunun üzerine İsmail Güneşer'in sert bir ses tonuyla 'Ben sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum, halkı evlerine gönder, lojmanlara yaklaşanın beynini alırım.' dediği" belirtildi.

Öte yandan dönemin İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ı da arayan Güneşer, sıkıyönetim komutanı olarak gelen mesaj doğrultusunda kendisi Bolu'ya gelene kadar vali ve belediye başkanının işten el çektirilmesini, gerekirse gözaltına alınmalarını, Bolu Emniyet Müdürünün de emre alınarak, ildeki asayişin sağlanması talimatını verdi.

Güneşer, gecenin ilerleyen saatlerinde yine aradığı Yılmaz'a, Bolu'ya gelmek üzere hareket ettiğini belirterek, Vali ve Belediye Başkanının yerine ilde isim olarak kimlerin görevlendirilebileceğinin tespit edilmesini istedi.

Düzce İl Jandarma Komutanına da talimat yağdırdı

Sıkıyönetim emrinin uygulamaya konulması için Bolu'da bulunan askeri yetkililerin yanı sıra Düzce'deki askeri personeli de arayarak talimatlar veren Güneşer, Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvener'e ise valiyi hemen görevden alarak yerine kendisinin oturması, belediye başkanının yerine başkasının bulunması, emniyet müdürünün yerine ise jandarmada görevli bir şube müdürünü oturtma talimatı vererek, kendisi bölgeye ulaşana kadar şehre sahip olmasını emretti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bolu İl Jandarma Komutanı Yılmaz'a ulaşamayan Güneşer, bunun üzerine Bolu 2. Komando Tugay Komutan yardımcısı olan albay Cahit Tirindaz'ı arayarak, sıkıyönetimin ilan edildiğini ve kendisinin de Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı olduğunu vurgulayarak, kendisi kente ulaşana kadar Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılmasını istedi.

Tugayda tüm personel mesaiye çağrılarak içtima alındı

Hakkari'den Bolu'daki birliklerin toplatılması talimatını da veren Güneşer, sözde sıkıyönetim komutanı olarak verdiği talimatlar çerçevesinde, tugayda tüm personel mesaiye çağrılarak içtima alındı, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Kuruluşuna geçti.

Ayrıca Güneşer'in emri doğrultusunda 9 kişilik manga oluşturularak, mangaya Bolu Valisini alma görevi verildi.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İsmail Güneşer, 27 Eylül 2017'deki karar duruşmasında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA