Darbe Girişimine İlişkin "Genelkurmay Çatı" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında olduğu 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasında sanık eski binbaşı Murat Pekgüler'in savunması alındı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.



Duruşmada savunması alınan sanık eski binbaşı Pekgüler, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016'da Grup Destek Komutanlığında nöbetçi amiri olarak görev yaptığını söyledi.



Suçlamaları kabul etmeyen Pekgüler, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.



Güvenlik kamera görüntülerini göstererek savunma yapan Pekgüler, Genelkurmay Başkanlığına gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin saldırı olduğu yönünde bilgiler verdiğini belirtti.



Sanık Pekgüler, Muhafız Tabur Komutanı Osman Tolga Kılıçarslan'ın vurulduğunu duyduğunu söyledi.



Silah alarak nizamiye bölgesine gittiğini kaydeden Pekgüler, emniyetin sağlanması amacıyla hareket ettiğini dile getirdi.



Darbe girişimini öğrendikten sonra Genelkurmay Başkanlığı önüne toplanan vatandaşlarla görüştüğünü anlatan Pekgüler, teşebbüse destek vermediğini savundu.



Vatandaşlara ateş edilmemesi yönünde emir verdiğini iddia eden Pekgüler, Genelkurmay Karargahı'na gelenlerin darbeci olup olmadığını bilmediğini öne sürdü.



Sanık Pekgüler, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini içeri alanın kendisi olmadığını söyledi.



Bir avukatın sorusu üzerine Pekgüler, alarm verilmeden önce sanıklardan eski yarbay Gökhan Eski'nin silah dağıttığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Muhammet Aydın'ın sanığa derdest edilmiş kişileri görüp görmediği sordu. Pekgüler ise derdest edilenleri görmediğini ileri sürdü.



Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.