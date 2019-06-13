Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6...

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6...

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6...

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı

Kaynak: AA
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