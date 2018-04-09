Darbe Girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki Olaylara İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki beşinci duruşması başladı.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 26 tutuklu sanık ve tarafların avukatları katıldı.



Bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.



Duruşmaya Adıyaman'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan müşteki Mücahit Türkoğlu, olay günü Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde devriye ekipler amirliğinde görevli olduğunu, Kartal Köprüsü'nde trafiği kapatmak için görevlendirildiğini, sanık Rüstem Üstünel'i etkisiz hale getirmek istediği anda Üstünel'in silahının patladığını ve şarapnel parçalarıyla yaralandığını anlattı.

Türkoğlu, Üstünel'in beylik tabancasını vermek istemediğini belirterek, "Rüstem Üstünel, silahını çıkardı. 'Silah patlayacak ver' diyerek silahın namlusunu tuttum. Hedef gözeterek, silahı sıktı, Rüstem, göz göre göre yalan söylüyor. Mermi silahın ağzındaydı muhtemelen çünkü silah hemen patladı. Parmağı tetiğin üzerindeydi. Hem bu dünyada hem öbür dünyada şikayetçiyim. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Teslim olmamak için direndiler. 'Teslim olmuyoruz' diye beyanda bulunduklarını duydum." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, tanıkların hazır edilmesi için ara verildi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisinde görevli bazı askerlerin 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.



İddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Mahkeme heyeti, 14 Aralık 2017 tarihindeki duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü'nde görevli sanıkların dosyalarının ayırmasına karar vermişti.