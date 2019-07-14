Darbe girişimin 3'üncü yılında davaların büyük kısmı tamamlandı

Darbe girişimine katılan sanıklara ceza yağdı

Kayseri'de FETÖ'nün ne kadar etkin olduğu yargılamalarda ortaya çıktı

Malatya'da şuana kadar 2 bin 244 dava açıldı

Yeğen Gülen'e 21 yıl hapis cezası

Terörist başı Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

Adil Öksüz hala firarda

İSTANBUL - FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3'üncü yılına girilirken darbe girişimine ilişkin açılan davaların büyük bir kısmı tamamlandı. Darbe girişiminde yer alan yüzlerce şüpheli ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılırken, örgüt üyeliğiyle suçlanan yüzlerce şüpheli de çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesi, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Telekom binası, Mahmutbey Gişeleri ve TRT binası işgal edilmeye çalışmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı.

Darbe girişimine 41 dava açıldı

Darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'cü askerlerin gözaltına alınması talimatını verilmişti. Darbe girişiminin bastırılmasından sonra başlayan soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak 41 ayrı darbe girişimi davası açılmıştı. Darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümüne girilirken açılan davalardan 37'si karara bağlandı.

Karara bağlanan davalarda 360 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 509 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Ayrıca bu sanıklar, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, konut dokunulmazlığına ihlal" suçlarından da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe davalarında yargılanan erlerin büyük çoğunluğunun beraatlerine karar verilirken, firari ve yargılama konusu değişen 115 sanığın dosyası ise ayrıldı. Bu sanıklar hakkındaki yargılama ayrı dosyalar üzerinden devam ediyor.

İstanbul genelinde darbe girişimini planlayan, organize eden ve olay gecesi koordinasyonu sağlayan üst kademe darbecilerin yargılandığı 24 sanıklı ana davada eski Tuğgeraller Özkan Aydoğdu ve Eyyüp Gürler ile Tümgeneral Fethi Alpay'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, 2 sanığı da çeşitli suçlardan hapisle cezalandırdı.

Şehitler Köprüsü ve FSM davasında rekor cezalar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlar ve 34 vatandaşın şehit edilmesi, yüzlerce vatandaşın ise yaralanmasına ilişkin davada, 72 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanık "anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer, 5 sanık da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası aldı.

Dava kapsamında bir asteğmen ile 43 erin beraatine karar verilirken sanıklara ayrıca çeşitli suçlardan da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimi ve 3 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılanan 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken, dosyası ayrılan 1'i tutuklu 46 er sanık hakkındaki yargılama sürüyor.

Emniyeti işgal davasında Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf askere ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nin ele geçirilmesi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesine ilişkin davada, olay gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir tankta kamuflajla yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken büyük çoğunluğu erlerden oluşan 54 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul Valiliği binasının ele geçirilmesi girişimine ilişkin, görülen davada 8 subay "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken kışlada kalan 3 ikmalci astsubay ile 4 uzman çavuş ve 73 erin beraatine karar verildi.

İBB davasında 41 sanığa mahkumiyet 11 beraat

FETÖ'nün, 15 Temmuz'da İBB'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin görülen 52 sanıklı davada, 8 tutuklu subay "Anayasa'yı ihlal, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 bin 912'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benzer suçlardan 31 er 15'er kez müebbet hapse mahkum edilirken, öldürme olaylarına karışmayan 2 sanık ise "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada olaylara karışmadıkları tespit edilen 11 erin ise beraatine karar verildi.

Kayseri'de FETÖ'nün ne kadar etkin olduğu yargılamalarda ortaya çıktı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıl boyunca binlerce dava görüldü ve görülmeye devam ediyor. Bu süre içerisinde Kayseri'de 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, aralarında Boydakların da olduğu yüzlerce işadamına da hapis cezası yağdı. FETÖ sanıkları bu yargılama sürecinde yaptıkları savunmalarla da Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün ne kadar etkin olduğunu gözler önüne serdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde yapılan operasyonlar sonrası açılan davaların da mahkemelerde yargılaması yapılıyor.

Kayseri Adliyesi'nde sadece bir yıl içerisinde, 2018 yılında terör davalarına bakan 2 ayrı ağır ceza mahkemelerinde toplam bin 282 dava karara bağlanırken, 198 dava ise 2019 yılında görülmeye ve karara bağlanmaya devam ediyor.

İş adamlarına ceza yağdı

Kayseri 6 Mart 2018'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının yargılandığı davada 2'si tutuklu 6 sanığa mahkeme ceza yağdırdı. Tutuklu sanık Necmi Somtaş'a 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık Hacı Osman Büyükata'ya aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Arap Ali Aksoy'a da örgüt üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanık Arap Ali Aksoy'a 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasını erteledi. Tutuksuz sanıklar Nurullah Sarıöz ile Mehmet Karakaya'ya 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Yılmaz Akansu'ya ise 'örgüte üyelik' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın 83 yaşında olması gerekçesiyle bu cezayı erteledi.

Petrolcü işadamı kardeşlere hapis cezaları

8 Mart 2018'de görülen davada ise işadamı kardeşler tutuklu sanık Fatih Somyürek'e 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile uzun tutukluluk süreci nedeniyle tahliyesine, tutuksuz sanık Suat Somyürek de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 20 Mart 2018'de ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan işadamı Cüneyt Gazezoğlu'na, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de 21 Mart 2018'deki davada ise eski Melikşah Üniversitesi rektörü 10 yıl hapse çarptırıldı. 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin rektörü, akademisyenleri ve personelinin bulunduğu 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar eski Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Dursun Mat'a 10 yıl, eski genel sekreter Veli Demirci'ye aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti.

İş adamının kızına ByLock cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş adamı Necmi Somtaş'ın kızı Fatma Somtaş Öncü de 21 Mart 2018'de görülen davada örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Ünlü işadamlarına 'yöneticilik' suçundan ağır cezalar

3 Nisan 2018'de Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu tutuklu yargılanan 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu'na 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis, Ahmet Türkmen'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 14 yıl 3 ay, Mehmet Fındık'a da yine üyelik suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti sanık Mehmet Filiz'i aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kurmay albaya ağırlaştırılmış müebbet

16 Nisan 2018'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin sıkı yönetim komutanları listesinde olan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat"a mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Milletvekilinin oğluna 'yardım' suçundan ceza

17 Mayıs 2018'de Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan GESİAD'da farklı dönemlerde yönetiminde bulunan aralarında firari eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın oğlunun da bulunduğu 9 sanık hakkında karar açıklandı. Öksüzkaya'nın oğluna mahkeme heyeti 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Şükrü Boydak'ın kızı da ceza aldı

Kayseri'de 31 Mayıs 2018'de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak'ın kızı olan ve tutuksuz yargılanan Elif Bozdağ, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Eski Garnizon Komutanı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

11 Temmuz 2018'de görülen davada Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın darbe girişimi suçundan cezalandırıldı. Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin sıkı yönetim komutanları listesinde 'sıkı yönetim komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak ismi geçen Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Boydak ailesine ceza yağdı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada 617 gün sonra 12 Temmuz 2018'de karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak'a 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak'a 'üyelik' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak'a yine 'üyelik' suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ'a 'üyelik' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan'a beraat verdi. Kayyum atanan ve TMSF ile yönetelim Boydak Holding'in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Eski Belediye Başkanı FETÖ'den 6 yıl hapis

7 Kasım 2018'de Kayseri'nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı ve imar müdürünün olduğu 7 sanığın yargılandığı davada 5 sanığa 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 2 sanık beraat etti. Eski belediye başkanı Recep Ö. de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da şuana kadar 2 bin 244 dava açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ve Ankara'dan sonra en önemli ayaklarından biri olan Malatya'da 3 yıllık süreç zarfında FETÖ/PDY ile ciddi anlamda mücadele edildi. Yürütülen soruşturmalarda şuana kadar 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapılırken toplam 2 bin 244 dava açıldı.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. O kara gecenin ayak seslerinin en çok hissedildiği illerden biri olan Malatya'da da, şimdiye kadar yürütülen soruşturma ve davalarla hain yapılanma deşifre ediliyor.

2.Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının darbeci askerler tarafından ele geçirilmesi ile kalkışmanın önemli ayaklarından olan Malatya'da, hainler emellerine ulaşamamış ve kalkışma bastırılmıştı. Darbe kalkışmasının şüphelilerinden dönemin 2. Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda askerin yargılandığı dava 14 ayda sona erdi ve darbeci askerlere ceza yağdı.

Sanıklara ceza yağdı

Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti Malatya İl Başkanlığının da müdahil olduğu dava yaklaşık 14 ay sürdü.

7 Mart 2017'de başlayıp, 4 Mayıs 2018'de sona eren davada mahkeme heyeti, 76 sanıktan 14'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 2'sini müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yine dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 'Cebir ve şiddet kullanarak Turkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım' suçundan 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un ise beraatına hükmetmişti.

Karar duruşmasında dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk ve İbrahim Dede ile eski yüzbaşı Kemal Keskin hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı'ya ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan İbrahim Dede'ye, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün'ü yaralamaya yönelik eylemi nedeniyle 24 yıl, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş'ı da 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada, tutuklu yargılanan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.

3 yılda 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı.

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok soruşturma başlatıldı. Emniyet ve Jandarma'nın yaptığı operasyonlar ile yaklaşık 3 yıl içerisinde gözaltına alınan 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında şuana kadar 2 bin 244 iddianame hazırlanarak kabul edildi ve dava süreçleri tamamlandı. Şuan da mevcutta ise bin 104 kişi hakkında ise açılan soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Tokat'ta FETÖ yargılamalarında bin 22 dosya karara bağlandı

Tokat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan bin 493 davadan bin 22'si karara bağlandı.

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan FETÖ davalarında yapılan yargılamalarda onlarca kişiye müebbet hapis cezası verildi. Hain terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanıp yakalanan kişilere yönelik olarak açılan bin 493 davadan bin 22'si karara bağlandı. 471 FETÖ dosyasının mahkeme aşaması devam ederken, 24 tutuklu dosyası olduğu öğrenildi.

İzmir'deki FETÖ yargılamalarında yüzlerce kişiye ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hızlanan FETÖ davaları, peş peşe karara bağlanırken, İzmir'deki mahkemelerde yapılan yargılamalarda yüzlerce kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkemelerde, FETÖ sanıklarının verdiği ifadeler de şoke etti.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de de onlarca dava açıldı. Hain terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanıp yakalanan sanıklar ve tanıklar mahkemelerde birbirinden ilginç ifadeler verdi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu "Askeri Casusluk Kumpas" dosyasının emniyet ayağındaki sanıkların yargılandığı davada "terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl hapis cezası alan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, gece saatlerinde yapılan sözde "Askeri Casusluk" operasyonundan aynı gün saat 17.00'de haberi olduğunu iddia ederek, "Bilgim olsaydı da müdahale etmezdim. Savcı talimatı vermiş. Müdahale etmesi gereken savcıydı" dedi.

Yaklaşık 3 yıl süren yargılamanın ardından 29 Mayıs'ta yapılan karar duruşmasında 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine, 6 yıl 10 ay 15 günden 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezası verildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki tarihi duruşmada haklarında yakalama kararı bulunan 15 sanığın dosyası tefrik edilirken, 41 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi suçlardan 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, FETÖ üyeliği ve diğer suçlardan 50 yıl 10 ay 26 gün; eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün; eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası aldı. 34 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti; 5 sanık hakkında tahliye, 1 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

"Askeri Casusluk" hakimine 9 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve Temmuz 2016'da tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan "Askeri casusluk" davasına bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'deki 280 kişinin yargılandığı darbe girişimi davasındaki sanıklardan 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 21 sanığa "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31 sanık hakkında da "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi.

Yeğen Gülen'e 21 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada verdiği ifadesinde, FETÖ davalarını kast ederek, "Bu davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidince, bu yapının silahlı terör örgütü olmayacağını biliyor musunuz? 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Kim yaptıysa lanetliyorum; ancak kim yaptı belli değil" diyerek FETÖ'nün darbe girişimi yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti, Gülen'e "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

Terörist başı Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yaparken yakaladığı Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. "Terör örgütünü lanetliyorum. Soy ismimden başka bir suçum yok" diyen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Babalar Grubu" davası kısmen onandı

İzmir'de, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan iş insanlarının yargılandığı "Babalar Grubu" davasının temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı kısmen bozdu. Bozma kararında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucu üyesi Abdullah Kavuk'a verilen 13 yıl hapis cezası, istinaf sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedeniyle 4 yıl 4 ay 15 güne indirildi. Kararla birlikte Kavuk tahliye edilirken, oğlu Metehan Kavuk'a verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını da 2 yıl 1 aya düşüren Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl hapis cezası alan Küçükbay Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay ve yine "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan kuyumcu Şeref Sipahi'ye verilen cezaları ise onadı.

"Memnuniyetle yer aldım" diyen FETÖ'cüye indirim yok

FETÖ'nün Ege Bölgesinde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasını organize ettiği iddiasıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve FETÖ'den "gönüllü hizmet hareketi" olarak bahseden Halil Karagöz, bu hareketin içerisinde "memnuniyetle" yer aldığını söyledi. Halil Karagöz'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Karagöz'ün bu cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Aynı dosyada yargılanan Halil Karagöz'ün eşi Meryem Karagöz'e de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Karazeybek, yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinden "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

FETÖ'nün sözde "insan kaynakları" sorumlusu tutuklu sanık Mehmet Ak, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

"Türkiye sohbet imamı"na 10 yıl hapis cezası

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. "Sohbet" adı altındaki örgüt toplantılarında darbe girişimine atıfta bulunarak, "Baharda güzel günler gelecek. Göklerden kartallar taş yağdıracak. Özal'ın yaptığı barajlar kanla dolacak" diyerek darbe teşebbüsüne atıfta bulunduğu belirtilen Tabanca, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraat ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti" davasında yargılanan 11 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İKÇÜ akademisyenlerine ceza yağdı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de yer aldığı 15'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat veren mahkeme heyeti, 18 sanığa da 13 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan, örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal'a 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete'ye 7 yıl 6 ay, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü'ye 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Türk Telekom ve PETKİM davalarında 39 sanığa ceza

FETÖ'nün Türk Telekom ve PETKİM yapılanmalarına yönelik İzmir'de ayrı ayrı görülen davalarda toplam 39 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen cezalar verildi. Mahkemeler, toplam 6 sanık hakkında beraat kararı verirken, tutuksuz olarak yargılanan eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yapılan yargılama sonunda "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan "6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü çiğköfteci FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 1 yıldan fazladır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ'nün sözde müdür yardımcısı duruşmada tutuklandı

FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuksuz sanık Cemil Akbulut'un İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada tanıkların Akbulut'un örgüt içerisinde "Cevdet" kod adını aldığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumunda olduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ayrıca sanığın daha önceden örgütün Alsancak'ta 'büyük bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığına ilişkin beyanlarını göz önünde bulundurarak Akbulut'un tutuklanmasına karar verdi.

Sakarya'da darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan FETÖ soruşturmalarında 4 bin 163 kişi hakkında işlem yapıldı

Sakarya'da 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 4 bin 163 kişi hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan bin 354'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, ülke genelinde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500'ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. Darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından bir tanesi de Sakarya idi. Sakarya'da darbe teşebbüsünü 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere Kurmay Albay Bahri Gürhan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İlhan Aysan, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üstteğmen Kayhan Demir, İsmail Öcal'ın yönlendirdiği belirlenmişti. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemişti. 15 Temmuz günü vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olurken, Sakarya'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bozma, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybetme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlarından çok sayıda asker gözaltına alınmıştı.

Adil Öksüz hala firarda

15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahı yakalanmış ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Sakarya Üniversitesinde ilahiyat profesörü olan Adil Öksüz, daha sonra sırra kadem basarak kaybolmuştu.

Bin 354 şahıs tutuklandı

Yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında Sakarya'da darbe teşebbüsünü yöneten 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere çok sayıda asker gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramada ikametlerde çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirdi. 15 Temmuz 2016 gününden bu tarihe kadar Sakarya'da FETÖ'den 4 bin 163 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan bin 354'ünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Isparta'da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye FETÖ soruşturması

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 yılda, 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugüne kadar 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yapılan soruşturmalar kapsamında, bin 543 kişi hakkında ağır ceza mahkemelerine dava açılırken, 3 bin 990 kişi hakkında açılan davalarda takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, bin 335 kişi hakkında yapılan soruşturma dosyaları yetkisizlik kararı ile başka adliyelere gönderilirken, 375 kişi hakkındaki soruşturmaların ise halen devam ettiği öğrenildi.

FETÖ operasyonları kapsamında Adana'da 3 yılda 4 bin 734 şüpheli yakalandı

Adana'da 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra geçen 3 yıllık sürede aralarında 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişi'minin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda operasyonlar sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hain darbe girişiminden sonra geçen 3 yıllık sürede Adana genelinde aralarında 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden bin 595'i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 291 şüphelinin ise halen firar olduğu öğrenildi.

Sayılara göre FETÖ/PDY şüphelilerinin yüzde 32'sinin tutuklandığı, yüzde 35'i hakkında adli kontrol kararı verildiği, yüzde 27'inin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklanan şüphelilerden 390'ının polis, 232'sinin asker, 91'inin ise hakim ve savcı, 822 tutuklunun ise diğer kurum çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 polis, 14 asker ve 8 hakim-savcının ise halen arandığı da öğrenildi. Şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar sonucunda, Adana'daki terör ihtisas mahkemelerine onlarca dava açıldı. Mahkemeler, yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdi.

Kaynak: İHA