Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Özel'in alıkonulması davasında yeniden yargılama sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Özel'in alıkonulması davasında yeniden yargılama sürüyor

Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Özel'in alıkonulması davasında yeniden yargılama sürüyor
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada hakkında beraat kararı verilen eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın, Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandığı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada hakkında beraat kararı verilen eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın, Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile avukatları katıldı.

Müdahillerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tümamiral Mesut Özel'in avukatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatları da salonda hazır bulundu.

Dosyaya giren ve beklenen evrakların okunduğu duruşmada firari sanık eski üsteğmen Orhan Arı hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilmediği bildirildi.

Duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Cansaran'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep ederken, firari sanık Orhan Arı'nın dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanık Cansaran, talep ettiği evrakların henüz kendisine ulaşmadığından savunmasını hazırlayamadığını ifade ederek, ek süre talebinde bulundu.

Sanık avukatlarından Fatih Arslan, müvekkilinin ilk yargılamada beraat ettiğini kaydederek, "Bozma ilamından sonra müvekkil bir süre tutuklanmadı. Beraat gerekçesi herhangi bir değişiklik olmadığı halde ve adli kontrol hükümlerine uymasına rağmen sonrasında tutuklandı. Aleyhine bir delil ve beyan gelmemiştir. İfadelerinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Tahliyesini istiyoruz." diye konuştu.

Müdahil avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cansaran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

-Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 sanık hakkında "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan, yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ocak 2018'deki karar duruşmasında tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı ve tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran'ın, atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti.

Heyet, hakkında beraat kararı verilen Arı'nın tahliyesine, sanık Cansaran hakkında da adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, 2 sanık hakkındaki beraat kararlarının bozulmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine dosyanın yeniden yargılama için gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Cansaran'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü 'insanlığa karşı suça ortaklıkla' suçlanabilmesinin önü açıldı
Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortaklıkla" suçlanabilmesinin önü açıldı
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...
FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Diego Lionel Messi Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Özel'in alıkonulması davasında yeniden yargılama sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:39:13. #1.16#

title