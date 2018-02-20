Darbe Girişimi Sanığı Eski Tuğgeneral Sağır'ın Yargılandığı Dava

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Sivas Garnizon Komutanı Fatih Celaleddin Sağır'ın yargılanmasına devam edildi.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı.

Sağır, savunmasında, darbeci eski tümgeneral Mehmet Dişli ile Cumhuriyet Üniversitesinin Ar-Ge birimini gezdiği yönünde üniversitenin yazısının doğru olmadığını öne sürdü.

Üniversitenin Ar-Ge birimini Mehmet Dişli'nin ziyaretinden 1 yıl önce gezdiğini, Dişli'nin ise 4 proje nedeniyle üniversiteye geldiğini ileri süren Sağır, "Bunlardan birisi kurşun geçirmez yelek projesi, diğeri ise jammer benzeri aracın tespit ettiği patlayıcının imha edilmesi şeklinde diye hatırlıyorum. Diğer iki projeyi ise hatırlamıyorum." dedi.

Mehmet Dişli'nin üniversitedeki görüşmelerine katılmadığını iddia eden Sağır, "Mehmet Dişli makamımda beni ziyaret etmedi, bu nedenle karargah günlüğünde geldiği yazılı değildir. Kendisini kalmış olduğu orduevinde ziyaret ettim. Orduevinin bahçesinde oturduk. Mehmet Dişli'yi orduevinde karşıladım. Makamımda oturduğum esnada kendisinin üniversitedeki programını bitirdiği haberi gelince karşılamak üzere orduevine geçtim. Mehmet Dişli'yi karşılamam bu şekilde orduevinde olmuştu." diye konuştu.

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Sağır, eksiklikler giderildikten sonra esasa dair savunmasını yapacağını ifade etti.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Mart'a erteledi.