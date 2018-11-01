Darbe Girişimi Öncesi Tankçılara "Meskun Mahal" Eğitimi Verilmiş

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 eski subay hakkında hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen meslekten ihraç edilen üsteğmen Z.İ, darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce tank sürücülerine "meskun mahal" eğitimi verildiğini anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" tarafından ankesörden arandığı belirlenen askerlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan askerlerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri bilgiler çerçevesinde devam eden operasyonlarda, örgütün TSK'daki bölge şeması belirlendi.

Mart ayından bu yana düzenlenen 4 operasyonda, aralarında mahrem imamların da yer aldığı 171 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda 4 eski subay hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen eski üsteğmen Z.İ, örgütle lise yıllarında tanıştığını kaydetti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği polis okulu sınavını kazandığını ancak 1,5 ay sonra kendisinden sorumlu örgüt abisiyle görüşerek istifa ettiğini belirten Z.İ, daha sonra da sözleşmeli subaylığa başvurduğunu ve eğitimini tamamlamasının ardından Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandığını anlattı.

Darbe girişimi sırasında sınırda görevli olduğunu bildiren Z.İ, "Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden önce, mart sonları nisan başlarında 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin talimatı, Tugay Komutanı Murat Soysal'ın emriyle Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) uygulama eğitimlerine başlandı." ifadelerini kullandı.

KOKTOD'un 2 amacının olduğuna dikkati çeken Z.İ, şunları kaydetti:

"KOKTOD'un birinci amacı güney sınırımızda Suriye Bab bölgesinden gelebilecek terör örgütü DEAŞ'ın ani taarruzuna karşı kuvvetli saldırması halinde neler yapılabilir şeklinde eğitim çalışmalarıydı. İkinci olarak şehir merkezinde herhangi bir kritik bölgeye saldırı karşısında kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması halinde seri şekilde şehrin önemli yerleri olan emniyet, valilik gibi yerleri kontrol altına almak ve saldırılara karşı korumak amacıyla uyarlanmış senaryolardı."

"Meskun mahal" eğitimi verildi

Aldıkları eğitimler hakkında Z.İ, şu bilgileri verdi:

"KOKTOD eğitimlerinde tankların meskun mahalde kullanılması için tankların dört bir tarafına kamera yerleştirilmesi talimatı verildi ancak bu talimat yerine getirilmedi. Ayrıca tugay içerisindeki tatbikat alanında kireçler ve olay yeri inceleme şeritleriyle dar sokaklar yapıldı. Tank şoförleri burada bir hafta, 10 gün eğitim yaptı. Bu eğitimin adı 'meskun mahal' eğitimiydi. Yine bu aylarda gece eğitimi ve tugay içerisinde tanklar ve zırhlı araçlarla intikal yapılması olayı başlamıştı. Bildiğim kadarıyla bu çalışmalar daha önceki senelerde yoktu."

Z.İ, KOKTOD'un Bab'a yönelik olduğunu düşündüğünü ancak İstanbul ve diğer bölgelerdeki devreleriyle yaptığı görüşmelerde, oralarda da aynı uygulamanın yapıldığını öğrendiğini vurguladı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etmek" suçuna yardımdan 15 yıl, eski 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal'a ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.