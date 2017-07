Darbe Girişimi Faaliyetlerini "Tez Çalışması" Diyerek Gizlemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, giris¸im gu¨nu¨ Harp Akademilerinden gelen subayların Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas ile go¨ru¨s¸tu¨kleri, şüphelilerin darbe giris¸imine hazırlık olarak degˆerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalıs¸ması" olarak adlandırarak gizledikleri belirtildi.



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, darbe giris¸imi ve o¨ncesinde, olay yeri inceleme raporları, kamera go¨ru¨ntu¨leri tespit tutanakları, tanık beyanları, s¸u¨pheli ifadelerinin incelemesi neticesinde İl Jandarma Komutanlıgˆı ve bağlı birliklerinde yürütülen eylem ve faaliyetlere yer verildi.



Darbe giris¸iminin jandarma ayagˆının koordinasyon merkezi olarak I·l Jandarma Komutanlıgˆının kullanıldıgˆı, I·l Jandarma Komutanı ve yardımcıları olan u¨st ru¨tbeli bir kısım subaylar tarafından hazırlık ve eylemlerin yo¨netilip koordine edildigˆinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, olay tarihinde I·l Jandarma Komutanı olan s¸u¨pheli Kurmay Albay Gu¨rcan Sercan'ın darbeci kanat tarafından hazırlanan so¨zde "Sıkıyo¨netim Atama Listesinde" normalde Tugˆgeneral ru¨tbesiyle go¨rev yapılan "I·stanbul Jandarma Bölge Komutanı" olarak atandıgˆı anlatıldı.



İddianamede, Sercan'ın 14 Temmuz'da 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'nda Ankara'dan gelen askerlerin koordinesinde du¨zenlenen 2. Darbe Koordinasyon Toplantısına katıldıgˆı, toplantı akabinde darbe koordinato¨rlerinden olan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tugˆgenaral Mehmet Nail Yiğit ile 14 Temmuz 15.50 sıralarında Atatu¨rk Havalimanı Jandarma Koruma Bo¨lu¨k Komutanlıgˆı'na geldigˆi, havalimanına ait krokiyi inceleyerek havalimanı ana giris¸ noktasının, kontrol kulelerinin, terminal binasının ve devlet konuk evinin yerlerini tespit ederek kes¸if yaptıkları vurgulandı.



Darbe girişimi öncesi faaliyetlere, "tez çalışması" kamuflajı



Giris¸im gu¨nu¨ Harp Akademilerinden subayların I·l Jandarma Komutanlıgˆı'na gelerek Albay Gu¨rcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas ile go¨ru¨s¸tu¨kleri ifade edilen iddianamede, şüphelilerin darbe giris¸imine hazırlık olarak degˆerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalıs¸ması" olarak adlandırarak gizledikleri belirtildi.



İddianamede, Jandarma KOM S¸ube Mu¨du¨ru¨ olan s¸u¨pheli Yarbay Birol Abbas'ın 13 Temmuz'da mahiyetindeki personeline "Ola ki ben sizi gece go¨rev var diye c¸agˆırırsam sadece 3 tane uzun dipc¸ikli MP5 ve 3'er adet şarjo¨r alın" diyerek hazırlıklara bas¸ladıgˆı belirtildi.



İl Jandarma Komutanından "kamera kayıtlarının bulunduğu harddiskleri bana getirin" talimatı



İddianamede, yaklas¸ık 10 aydır I·stanbul I·l Jandarma Komutanlıgˆı bu¨nyesinde bulunan Muhabere Entegre ve Bilis¸im Sistemleri (MEBS) Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nde go¨rev yapan jandarma astsubay Mehmet Demirçubuk'un kollukc¸a alınan ifadesinde "16 Temmuz'da alayda no¨betc¸i olmasından dolayı saat 09.00 sıralarında no¨beti teslim aldıgˆını, tam saatini hatırlamadıgˆı o¨gˆle saatinden o¨nce bulundugˆu MEBS s¸ubeye Alay Komutanı Gu¨rcan Sercan'ın geldigˆini, daha o¨nce Sercan'ı MEBS S¸ube katında hic¸ go¨rmedigˆini, ic¸eri girdigˆinde o anda yanında bulunan uzman Necati O¨ner ve uzman Volkan Yılmaz'ın yanında 'Kamera kayıtları nerede tutuluyor' diye sordugˆunu, 'Kayıtlar nizamiyede tutuluyor' dedigˆini, 'Burada başka herhangi bir kamera kaydı veya bu kayıtların yedeği tutulmuyor mu?' diyerek sorduğu" beyanında bulunduğu aktarıldı.



İfadesinde Albay Haydar Yalın'ın da kendisine "Kamera kayıtlarının nerede tutulduğunu ve bu kayıtların şifresini kim biliyor?" sorusunu sorduğunu belirten Demirçubuk'un şunları söylediği kaydedildi:



"Saat 16.00 sıralarında dahiliden Gu¨rcan Sercan'ın koruması Can Sertman aradı, ancak s¸ebeke olmadıgˆı ic¸in telefonum kapandı. Habercilerden biri alay komutanın beni çağırdığını söyleyince makamına gittim. Albay Sercan 'Nizamiyedeki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski acilen söküp bana getir' dedi. Kendisine kamera kayıtlarının so¨külmesi halinde yerine yeni harddiskler takılması gerektigˆini so¨yledim. 'Sen şimdilik git acilen o 2 harddiski söküp getir, yenilerini daha sonra takarsın.' dedi. Sökmüş olduğum biri 2 terabyte biri 500 gigabyte 2 harddiski bizzat makamında kendisine teslim ettim."



İddianamede Albay Gu¨rcan Sercan'ın harddiskleri Albay Haydar Yalın'a verdigˆinin anlaşıldığı, go¨ru¨ntu¨lerin yer aldıgˆı harddisklerin bulunamadığı, Sercan ve Yalın tarafından görüntülerin imha edildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.



Vali Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın bot talebi yerine getirilmedi



Şüpheli Albay Sercan'ın darbe girişimi gecesi 24.00 sıralarında FETÖ tarafından sıkıyönetim komutanı olarak belirlenen eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal O¨ztürk'ün emir subayı binbaşı Ahmet Güzel ile 2-3 dakika go¨ru¨s¸me yaptıgˆı anlatılan iddianamede, Sercan'ın 16 Temmuz saat 00.30'da koruma aracı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittigˆi, Zincirlikuyu'ya vardıklarında polisin ko¨pru¨ye gec¸is¸ noktalarını kapattıgˆını go¨rdu¨kleri, I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨'nu¨ arayarak polis barikatlarından gec¸melerinin sagˆlandıgˆı, ko¨pru¨ye ulas¸tıkları, ko¨pru¨de yogˆun bir kargas¸anın oldugˆunu go¨rdu¨kleri, s¸u¨pheli Gu¨rcan Sercan'ın bu esnada I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨'nu¨n yanındayken bile su¨rekli telefon ile oynadıgˆı, "Biz buraya neden geldik ki?" s¸eklinde so¨ylendigˆi anlatıldı.



İddianamede, Sercan'ın 03.00 sıralarında "Biz artık buradan gidelim" dedigˆi, ancak yollar kapalı oldugˆundan gidemedikleri, daha sonra s¸u¨pheli Sercan'ın telefon ile Sahil Gu¨venlik'ten bot ayarlaması ic¸in s¸u¨pheli Haydar Yalın ile go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨, ko¨pru¨den ayrılarak U¨sku¨dar sahiline indikleri, buradan koruması Uzman C¸avus¸ Can Sertman ile birlikte Gu¨rcan Sercan'ın askeriyeye ait olan ve Albay Haydar Yalın aracılıgˆı ile Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı'ndan ayarlanan bota binerek I·stinye sahiline gec¸tikleri, buradan iki arac¸ ile birlikte kendisine bagˆlı Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ olan s¸u¨pheli Yarbay Nurettin C¸akmak ve Yüzbaşı Sadık Tatar'ın kars¸ılayarak aldıkları, koruma ve s¸ofo¨rlerin bir araca ru¨tbelilerin digˆer bir araca bindigˆi aktarıldı.



Darbe sorus¸turmaları kapsamında tutuklu bulunan, olay tarihinde Sahil Gu¨venlik Marmara ve Bogˆazlar Komutanı olan Kurmay Albay Yavuz Geçim'in I·l Jandarma Komutanı olan s¸u¨pheli Gu¨rcan Sercan'ı aldırmak ic¸in bot go¨nderdigˆi belirtilen iddianamede, ancak aynı s¸ekilde kendisinden talepte bulunan I·stanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Mu¨du¨ru¨'nu¨n bot talebini yerine getirmedigˆinin tespit edildiği kaydedildi