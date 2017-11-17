Darbe Girişimi Davası, İki Dosyaya Ayrıldı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarla 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılandığı davanın dosyasını, yargılama konuları farklı olduğu gerekçesiyle ikiyi ayırdı.



İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti, deliller arasında yer alan güvenlik kamera kayıtları, fotoğraflar, olay yeri inceleme raporları, soruşturma aşamasında alınan müşteki ve tanık anlatımları, adli ve kriminal raporları, müşteki ve tanıkların henüz duruşmada ifadelerinin alınmamasını dikkate alarak, tutuklu 184 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.



Yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı, davaların "Orhanlı Gişeleri" ve "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilindiği kanaatine varan heyet, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosya içerisinde değerlendirilmesi için 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci 121 sanığın bulunduğu "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilinen olaylarla ilgili tefrik kararı verdi.



Mahkeme heyeti bu olaylara ilişkin davanın 19 Şubat'ta Silivri'de görülmesini kararlaştırdı.



"Orhanlı Gişeleri" olarak bilinen 62'si Hava Harp Okulu öğrencisi 66 sanıklı dosyanın mahkemeye konu olan dosya üzerinden yürütülmesini kararlaştıran heyeti, duruşmayı 5 Şubat'a erteledi.



Tutuksuz sanıklar yönünden verilen adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmada tanık sıfatıyla dinlenilmeleri için 4 kişi hakkında zorla getirme kararı düzenlenmesine karar verdi.



Mahkemenin ara kararına tepki gösteren sanık yakınlarının Başbakanlık ve müşteki avukatlarına hakaret etmesi üzerine jandarma ekipleri araya girdi.



Duruşmanın bitmesinin ardından tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi yakınları, Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde karara tepki gösterdi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara yer veriliyor.



İddianamede, biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 asker "sanık", 118 kişi "mağdur-müşteki" sıfatıyla bulunuyor.



Darbeci askerlerin Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan İstanbul'a intikal ederek, Tuzla Orhanlı Gişeleri ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, Orhanlı Gişeleri'nde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.



Söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Günay ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.