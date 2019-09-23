Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı (1)
'MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASIHaber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa...
-'MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASI
Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.