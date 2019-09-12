12.09.2019 00:27

Dara kazılarında tanıştılar, Babil zindanlarında evlendiler

MARDİN - Mardin'deki Dara antik harabelerinde yapılan arkeolojik kazıda tanışan arkeolog Erkan Güzel ile restoratör Asiye Atay, hayatlarını kazı yaptıkları tarihi Babil zindanlarında birleştirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Mardin'in Dara Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılarda tanışan arkeolog Erkan Güzel ve restoratör Asiye Atay, evlenmeye karar verdi. Kazı aşığı çift, nikahlarını düğün salonu yerine birlikte kazı yaptıkları Babil zindanlarında yaptı. Arkadaşları tarafından Babil zindanında kurulan platform ve nikah masası ile köy çocuklarının alkışları arasında zindana giren Erkan Güzel ve Asiye Atay çifti. müzik eşliğinde bir süre dans etti. Daha sonra masaya oturan çiftin nikahları kıyıldı.

Mardin Müzesi'nde restarötör olarak çalışan Asiye Atay, İhlas Haber Ajansı muhabirine eşi ile bir arkeolojik kazı sırasında tanıştıklarını anlatarak, "3 yıldır birbirimizi tanıyorduk. Laboratuvara getirdiği eserlerle diyaloğumuz arttı. Bir arkeolog bir restoratör kazı aşkı ortaya çıktı. Bu tarihi kentte evet demek beni çok mutlu etti" dedi.

Arkeolog Erkan Güzel ise, Dara kazılarında da çok fazla vakit geçirdiklerini söyledi. Güzel, "Sonrasında güzel bir arkadaşlığımız oldu. M.Ö. 3 bin yıllık bir eserdi ve o eseri birlikte restore ettik. Bu sürede samimi olduk. 1 buçuk yıldır nişanlıydık ve bu nikahla sonlandırdık. Dara tarihi açıdan çok önemlidir. Doğu'nun Efes'i olarak bilinen tarihi açıdan önemlidir. Arkeolog olduğum için hayalimdi. O yüzden tarihi bir yerde evlenmek istedim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA