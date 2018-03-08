Dara Antik Kenti Güneş Enerjisi ile Aydınlatılıyor

Mardin'in tarihi ve turistlik yerleri arasında yer alan Dara Antik Kenti restorasyon çalışmalarının ardından turizm ve tarih severlerin beğenisine sunuldu. Tarihi sarnıçlar doğal ortamında güneş enerjisi ile aydınlatılıyor.

Mardin Müze Müdürlüğünce kazı ve restorasyonları yapılan iki sarnıç ve galeri mezar, güneş enerjisi ile aydınlatıldı. Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Dara Antik Kenti'ndeki yoğun ziyaretçi alan ve bölgede çok sık kesilen elektrik nedeni ile karanlık kalan iki sarnıç ve galeri mezar güneş enerjisi ile aydınlatılmaya başlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ödenek ile 3 yapıya toplam 30 panel ve akü sistemi kuruldu. Tarihi mekanlara aydınlatma sistemleri yerleştirildi. Sistemin açılışı, çalışmaları yerinde incelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı. - MARDİN