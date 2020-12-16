Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nın 260 metre yüksekliğe ulaştığını ve son 15 metreye girildiğini belirterek, "Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500...

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nın 260 metre yüksekliğe ulaştığını ve son 15 metreye girildiğini belirterek, "Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacağını belirtti. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baraj inşaatını ziyaret ederek 'muhteşem bir eser ortaya çıkıyor' değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı inşaatında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir. Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 260 METREYE ULAŞTIBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yusufeli Barajı'nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Baraj 260 metre yüksekliğe ulaştı, gövde yüksekliği inşaatında son 15 metre kaldı. Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa. Baraj tamamlandığında 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı