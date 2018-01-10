Dar Sokaklar Çevreci Faytonla Gezilecek

Terörden temizlendikten sonra yeniden inşa sürecine giren Diyarbakır'ın dar sokaklarıyla kendi özgü bir mimarisine sahip tarihi ilçesi Sur'da elektrikli fayton dönemi başladı. Kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler dar faytonlarla tarihi ilçenin dar sokaklarında gezinti yapabilecek.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından sağlanan huzur ve güven ortamının ardından yeniden inşa süreci devam ediyor. Yeniden inşa süreciyle eski canlılığına da kavuşmaya başlayan Sur'da özel bir şirket tarafından yerli ve yabancı turistlere yönelik elektrikli fayton hizmeti verilmeye başlandı. Dar sokakların kokusunu nostalji eşliğinde solumak isteyenler bu hizmetten ücret karşılığında faydalanabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında hizmet veren ve ilk etapta örnek olarak bir tanesi hizmete başlayan faytonların 21 çıkarılması planlanıyor.

Faytonları Diyarbakır'a getiren firmanın temsilcisi Veysi Tan, 32 yıl uzak kaldıktan sonra memleketine güzel projelerle geldiğini kaydetti. Tan, "Bu fikir firma tarafından ortaya çıktıktan sonra bizim de hoşumuza gitti. Tamamıyla Suriçi'nde hizmet veriyoruz. Sur'un dışına çıkmayacaktır. Şuanda bir tane tanıtım için getirdik ama toplamda 21 tane olacak. Bunların 5 tanesini Urfa Kapı bölgesine 5 tanesini Dağ Kapı bölgesine bu şekilde dağıtacağız. Vatandaşların gösterdiği ilgiye biz bile şaşırdık. Bu faytonların özelliği elektrikli olmaları, benzin, mazot veya herhangi bir başka yakıtla çalışmıyor. Yaklaşık 4 lira maliyetle 70 kilometre gidiyor" dedi.

Elektrikli fayton hizmetini beğendiklerini ifade eden vatandaşlardan Adığüzel Yüksel, "Diyarbakır çok güzel bir şehir. Sur bambaşka güzellikte bir semti Diyarbakır'ın. Elektrikli fayton çok ayrı egzotik bir hava katmış buraya. Önceden gördüğümüz yerleri faytonla gezerek çok daha farklı şekilde yeniliklerini görüyoruz. Ulaşımı çok daha rahat bir şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte kenti gezdiklerini kaydeden Zeliha Yüksel ise şunları söyledi:

"Biz özellikle Sur'u çok seviyoruz tarihi bir kent. Ongözlü Köprü'de böyle bir fayton görmemiz çok hoşumuza gitti. Eşim de beni kırmadı. Sur'un sokakları çok dar olduğundan normal araçlarla giriş yapılamıyordu. Böyle bir fayton olması Sur'un daha ince ayrıntılarını görmemizi sağladı. Çok mutlu olduk. Çok güzel. Çok iyi düşünülmüş bir sistem." - DİYARBAKIR