Dar Gelirlilere En Güzel Bayram Hediyesi

Sivas Belediyesi dar gelirliler için inşa ettiği 400 konutu bayram öncesi hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor.

Sivas Belediyesi tarafından Kılavuz mahallesinde dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için inşa edilen 400 konuttan oluşan Vefa Konutları projesinde sona gelindi. Projede sosyal donatıların yanı sıra birde cami yer alıyor. Dar gelirli vatandaşlar konutların bedelini kira öder gibi ödeyecek. Konutların Kurban bayramı öncesi hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - SİVAS