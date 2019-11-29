Dar Gelirliler Şükran Günü İçin Gıda Bankalarından Yardım Alıyor
Amerika'da Şükran Günü'nde bir araya gelen aileler ve arkadaş grupları, aynı sofrayı paylaşarak hep birlikte olmanın tadını çıkarıyor.
29.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46
Amerika'da Şükran Günü'nde bir araya gelen aileler ve arkadaş grupları, aynı sofrayı paylaşarak hep birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Gıda bankalarıysa maddi gücü mükellef sofra kurmaya yetmeyen dar gelirli ailelere yardım eli uzatıyor
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Dar Gelirliler Şükran Günü İçin Gıda Bankalarından Yardım Alıyor