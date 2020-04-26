Dar gelirli vatandaşların veresiye defterlerinin kapatılması için çağrı
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Dar gelirli vatandaşların veresiye defterlerinin kapatılması için çağrı

Korona virüsü salgınının başladığı ilk günlerden bugüne kadar ilçedeki dar gelirli vatandaşlara erzak kolisi dağıtan Konak Belediyesi, bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinde biriken borçların silinmesi için de dayanışma kampanyası başlattı.

26.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:21
Dar gelirli vatandaşların veresiye defterlerinin kapatılması için çağrı

Korona virüsü salgınının başladığı ilk günlerden bugüne kadar ilçedeki dar gelirli vatandaşlara erzak kolisi dağıtan Konak Belediyesi, bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinde biriken borçların silinmesi için de dayanışma kampanyası başlattı.

Konak Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için bir adım daha atarak, dar gelirli vatandaşların bakkal, kasap ve manavlardaki borçların kapatılması için hareket geçti. "Haydi, Birlikte Konak" sloganıyla dayanışma kampanyası başlatan Konak Belediyesi, hayırsever vatandaşlara seslenerek, "Komşun gülsün, esnafın yaşasın diye, gel bir veresiye defterini de sen kapat" çağrısı yaptı.

Ramazanın birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşmanın yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ramazanda neyimiz varsa paylaşır, en yakınımızdan başlayarak zor durumda olan kişilere destek oluruz. Bu yıl çok daha zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın nedeniyle dara düşen birçok insanımız var. Hayırsever vatandaşlarımız, esnafın veresiye defterlerine yazılmış borçları, güçleri yettiği kadar ödeyerek kapatabilir. Böylece hem zorda kalanlara hem de esnafa destek oluruz" diye konuştu.

Konak'ta Ramazan boyunca veresiye defterlerinin tek tek kapatılmasını umduğunu söyleyen Batur, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu zor zamanları birbirimize destek olarak aşalım. Haydi, Birlikte Konak." - İZMİR

Kaynak: İHA

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