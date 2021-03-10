Dar gelirli ev hanımı devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan ev hanımı Azime Şen, devletin sağladığı hibe desteğiyle başladığı koyun yetiştiriciliğiyle geçinme başarısını yakaladı.

İlçeye bağlı Veyisoğlu köyünde ikamet eden ve solunum sistemi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 42 engelli raporu bulunan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Şen, hayatında yeni bir sayfa açmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne giderek, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Şen, koyun yetiştiriciliği üzerine hazırladığı projesinin ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibe desteğiyle 30 koyun alıp evinin bahçesine kurduğu ağılda hayvanlarına bakmaya başladı.

Zamanının büyük bir bölümünde koyunlarıyla ilgilenen ve yaptığı işle çevresindekilerin takdirini toplayan Şen, sürüsünü büyüterek aile ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

"Biz köy insanıyız, çalışmayınca duramıyoruz"

Azime Şen, AA muhabirine, işini severek yaptığını, ekmeğini koyun yetiştiriciliğinden kazandığını söyledi.

Ev ekonomisine katkı sağlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Şen, "Hayvancılıkla ilgilenmeyi seviyorum. Geleceğimizi düşünüyorum. Kimseye muhtaç olmamak için işimi yapmaya çalışıyorum. Harçlığımızı çıkarıyoruz, ev ekonomisine katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Şen, üretimin önemine işaret ederek, "Daha önceleri gurbette yaşıyorduk. Eşimle karar verdik ve köye döndük, rençberlik yaptık. Şimdi ise hayvancılıkla ilgileniyoruz. Biz memnunuz bu işten. Köyde yaşamayı, hayvancılıkla ilgilenmeye seviyoruz. Şu an eşim, 'Gurbete gidelim.' dese gitmem. Şu an iyiyim, mutluyum." ifadelerini kullandı.

İnsanlardan olumlu tepkiler aldığını ve birçok kişiye örnek olmak istediğini aktaran Şen, insanın isterse her şeyi yapabileceğini, mücadele etmekten vazgeçmemek gerektiğini dile getirdi.

Şen, gününün büyük bir bölümünü hayvanlarla geçirdiğini anlatarak, "Biz köy insanıyız, çalışmayınca duramıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bize yardım etti, katkı yaptı. Bu şekilde ekmeğimizi çoğalttık. Koyun sayısını artırmak istiyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor, elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz