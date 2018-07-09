Dar Gelirli Ailelere Konut Müjdesi

Sivas Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için yaptığı konutları bayramdan önce teslim etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılavuz bölgesinde 400 konutun yapıldığı Vefa Konutlarında çalışmalar son aşamaya geldi. Konut alanında aralarında caminin de yer aldığı sosyal donatılar da yer alıyor. Dar gelirli vatandaşlar için üretilen konutlar kira öder gibi taksitlerle ödenecek.

Projelendirmesi 2+1 75 metrekare olarak yapılan dairelerde, ince işçiliğinin son aşamaya geldiği, dairelerin Kurban Bayramı öncesi hak sahiplerine teslim edilmesini palanlandığı bildirildi.