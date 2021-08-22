Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz biyografisi!
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Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz biyografisi!

Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz biyografisi!
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Ünlü televizyon doktoru Mehmet Öz'ün kızı olan Daphne Öz'ün hayatı merak edildi. Philadelphia, Pennsylvania'da doğan Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz mesleği nedir? Daphne Öz hayatı ve biyografisi nedir?

Amerikalı bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu olan Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz mesleği nedir? Daphne Öz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DAPHNE ÖZ KİMDİR?

Daphne Nur Oz (d. 17 Şubat 1986), Amerikalı bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusudur. Amerikan Yayın Şirketi (ABC) gündüz talk show programı The Chew'de 2011'den 2017'ye kadar ilk altı sezonunda yer alan beş yardımcı sunucudan biriydi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ünlü televizyon doktoru Mehmet Öz ve Lisa Öz'ün (kızlık soyadı Lemole) en büyük çocukları olan Öz, Philadelphia, Pennsylvania'da doğdu.

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Daphne Öz kimdir? Daphne Oz kaç yaşında, nereli? Daphne Öz biyografisi! - Haberler
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