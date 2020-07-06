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DAP Yapı'dan 3'üncü yılda ödeme imkanı

Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP Yapı kalitesiyle sunulan Validebağ Konakları, Emlak Konut GYO'nun başlattığı "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası ile fırsatlar sunmaya devam ediyor.

DAP Yapı'dan 3'üncü yılda ödeme imkanı
06.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:08

Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP Yapı kalitesiyle sunulan Validebağ Konakları, Emlak Konut GYO'nun başlattığı "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası ile fırsatlar sunmaya devam ediyor.

DAP Yapı açıklamasına göre, ev sahibi olmak isteyenler için tüm şartların sunulduğu kampanya kapsamında, projeden ev alanlar için yüzde 10 indirim uygulanıyor. Dairesini alanlar, yüzde 5 peşinat ödemesinin ardından taksit ödemelerine 3'üncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vadeyle sunulacak.

DAP Yapı, Validebağ Konakları'nın örnek dairesini görücüye çıkardı. Az katlı mimarisi ve 1+1'den 6+1'e farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları'nda, 4+1 teras dubleks, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İç tasarımında alışveriş merkezleri, konut ve eğitim yapıları konusunda uzman Mimar Sinan Kafadar'ın imzasını taşıyan örnek daire, modern çizgisi, ince düşünülmüş ayrıntıları ile proje hakkında konut alıcılarına fikir verirken, dekorasyon açısından da rehber niteliği taşıyor.

Konak yaşamının hissedildiği mimaride, projeye özel olarak tasarlanan ankastreler, klima, banyo seramikleri, vitrifiyeler, ebeveyn banyosu ve giyinme odaları, yere kadar uzanan cam pencereler gibi aydınlık yaşam unsurlarına yer veriliyor.

Adile Sultan Kasrı mimarisinden esinlenerek ve içinde bulunduğu korunun doğal yapısına uyumlu olarak tasarlanan proje, komşuluk ilişkilerini canlandırmak ve konak yaşamını hayata geçirmek amacıyla hayata geçirilmiş sosyal yaşam olanakları ile dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Validebağ Korusu'nun yanı başında inşa edilen Validebağ Konakları, sahip olduğu koru sayesinde doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor ve ulaşım akslarının merkezinde yer alıyor.

Geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hakim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları, süs havuzları ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen anıt ağaçlar ile şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor.

Kaynak: AA

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