DAP ile DAKA arasında 'Meyvecilik' protokolü

10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:17

Bölgenin sahip olduğu meyvecilik kapasitesini daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla, DAP İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında protokol imzalandı.



DAP İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen ve proje tutarı 1 milyon 500 bin lira olan protokolü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray imzaladı.



Van Gölü havzasında uygulanacak güdümlü projenin protokol imza töreninde konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye çalıştıklarını ve İdare olarak bölgede meyveciliğin gelişmesini arzu ettiklerini ve söz konusu projeleri destekleyerek, meyvecilikte üretim ve verimliliği artırmaya çalıştıklarını söyledi.



Havzanın meyvecilik potansiyeline dikkat çeken Başkan Demir, proje kapsamında modern meyve bahçeleri oluşturmak için DAKA ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Demir, "Bu alanda yapacağımız yatırımlar meyveciliğin profesyonel ve modern anlamda yapılmasına vesile olacaktır. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, protokol kapsamında yüzde 70 hibe ile kapama meyve bahçeleri kurulacağını belirterek, "Üreterek hep birlikte bölgenin kalkınmasını gerçekleştireceğiz. Üretimin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA