15-18 Şubat'ta talep toplayacak DAP Gayrimenkul Geliştirme, 18,50 TL'lik fiyatla halka arz edilecek. Şirket halka arzdan sonra 180 gün sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulundu. 30 gün boyunca da fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon liralık fon oluşturulması planlanıyor. DAP gayrimenkul halka arz ne zaman? DAP gayrimenkul halka arz eşit mi?

DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. halka arzı,''Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı'' yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 15 - 18 Şubat 2022

Halka Arz Fiyatı: 18,50 TL

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