DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği
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DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 2021 yılı "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme" projesi kapsamında Elazığ'da 10 projeye 3,5 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 2021 yılı "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme" projesi kapsamında Elazığ'da 10 projeye 3,5 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

Tarımda üretim ve istihdamın artması, tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesi amacıyla Elazığ Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresince onaylandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan katıldı.

Vali Yırık, yaptığı konuşmada, sunulan projelerden 10'unun kabul edildiğini söyledi.

Tarım konusunda verilen desteklerin her geçen gün arttığını ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"İlimizde, soğuk süt, tarım makineleri, meyvecilik geliştirme, yöresel ürünler pazarı, yem bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılması alanlarında hayata geçirilecek projelerle toplamda 654 üreticimize 3,5 milyon liralık hibe desteği ile katkı sağlanacak. Bu projeler neticesinde vatandaşlarımızın üretmiş olduğu tarımsal ürünlerin değerinin artırılması, istihdamın ve tarımın geliştirilmesine yönelik birçok fayda sağlanacak."

Prof. Dr. Demirdöğen de bölgenin kalkınması için projeler üretip destek sağlandığını belirterek, "Verilen devlet desteklerini eşit ve adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz." dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği
DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği
DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği
DAP Bölge Kalkınma İdaresinden Elazığ'a 3,5 milyon lira yatırım desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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