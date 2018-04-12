Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Suşehri'de

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Sivas'ın Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Demir, ilçede yapımı devam eden hayvan pazarı alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan yatırımları yerinde incelediklerini belirten Demir, "Yatırımlar takip edilerek sonuca varılabilir. Bizim için bakanlıklarımızın destekleri önemli bir yer tutmaktadır. Her bakanlığımız, proje karşılığında her türlü desteğe açıktır. Suşehri bu konuda çok önemli yatırımlar alabilir. Suşehri, bağlantı yolları üzerinde, kavşak noktası durumunda olmanın önemini çok iyi değerlendirmelidir. Hayvan pazarının ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise şunları kaydetti:

"Yapımına başladığımız canlı hayvan pazarı ve mezbahane alanında incelemelerde bulunduk. Mevcut hayvan pazarı satış alanında gözlemler yaptık. DAP Başkanımız Adnan Demir beyin yüksek ilgisi ile ilçemiz, özellikle çiftçi kardeşlerimize yarayacak olan Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi için de adım atılmış oldu. İnşallah bu sistemin de kurulumu için gereken çalışmaları başlatarak çiftçilerimizi önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. İlçemizi ziyaret eden Adnan Demir beye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz."