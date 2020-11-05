Danya Bankası-IMF 2021 Fas toplantıları bir yıl ertelendi
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Danya Bankası-IMF 2021 Fas toplantıları bir yıl ertelendi

05.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:25
Danya Bankası-IMF 2021 Fas toplantıları bir yıl ertelendi

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2021 Ekim ayında Fas'ta yapılması planlanan yıllık ortak toplantıları bir yıl ertelendi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2021 Ekim ayında Fas'ta yapılması planlanan yıllık ortak toplantıları bir yıl ertelendi.

Fas Krallığı, Dünya Bankası Grubu ve IMF tarafından yapılan ortak açıklamada, yıllık toplantıların, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 Ekim ayına ertelendiği belirtildi.

Yıllık toplantılar genellikle iki yıl üst üste Washington'daki Dünya Bankası Grubu ve IMF merkezlerinde yapıldıktan sonra, her üç yılda bir de başka bir üye ülkede yapılıyor.IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, merkez bankacıları, maliye ve kalkınma bakanları, özel sektör yöneticileri, sivil toplum, medya ve akademisyenleri bir araya getiriyor ve bu toplantılarda dünya ekonomik görünümünün yanında, küresel finansal istikrar, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam yaratma ve iklim değişikliği gibi bir dizi küresel sorun ve konular masaya yatırılıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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